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Верратти: ПСЖ не думает об Аталанте

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Верратти: ПСЖ не думает об Аталанте
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Хавбек "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти заявил, что его команда на данный момент сосредоточена на финале Кубка французской лиги против "Лиона", который состоится сегодня, 31 июля. Цитирует Марко Football Italia. Напомним, "Аталанта" встретится с "ПСЖ" в ¼ ЛЧ 12 августа.

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"Мы не думаем об "Аталанте" и матче с ней, ведь самый важный поединок прямо сейчас – с "Лионом". Это сложный оппонент, отличная команда и мы рады сыграть против нее".

"Мбаппе? Травмы – это часть футбола. Конечно же, нам будет его не хватать в этих встречах. Любая команда скучала бы по Килиану".

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В статье: Марко Верратти Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Кубок Французской Лиги Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Олимпик (Лион)
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Источник:
Football Italia

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