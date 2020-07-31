Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верратти: ПСЖ не думает об Аталанте
Смело
Хавбек "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти заявил, что его команда на данный момент сосредоточена на финале Кубка французской лиги против "Лиона", который состоится сегодня, 31 июля. Цитирует Марко Football Italia. Напомним, "Аталанта" встретится с "ПСЖ" в ¼ ЛЧ 12 августа.
"Мы не думаем об "Аталанте" и матче с ней, ведь самый важный поединок прямо сейчас – с "Лионом". Это сложный оппонент, отличная команда и мы рады сыграть против нее".
"Мбаппе? Травмы – это часть футбола. Конечно же, нам будет его не хватать в этих встречах. Любая команда скучала бы по Килиану".