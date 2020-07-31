Верратти: ПСЖ не думает об Аталанте

Хавбек "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти заявил, что его команда на данный момент сосредоточена на финале Кубка французской лиги против "Лиона", который состоится сегодня, 31 июля. Цитирует Марко Football Italia. Напомним, "Аталанта" встретится с "ПСЖ" в ¼ ЛЧ 12 августа.

"Мы не думаем об "Аталанте" и матче с ней, ведь самый важный поединок прямо сейчас – с "Лионом". Это сложный оппонент, отличная команда и мы рады сыграть против нее".