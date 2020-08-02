Аспиликуэта и Пулишич не помогут Челси в матче с Баварией

"Челси" остался без Сезара Аспиликуэты и Кристиана Пулишича на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

Капитан и лучший игрок "синих" после возобновления сезона получили травмы задней поверхности бедра во вчерашнем финале Кубка Англии против "Арсенала" (1:2), что во многом и предопределило поражение команды Фрэнка Лэмпарда.

"Я не знаю, насколько серьезны травмы у Аспи и Кристиана. Но у них травмы подколенного сухожилия, так что они явно не смогут сыграть против "Баварии", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

"Бавария" примет "Челси" 8 августа. Первый матч на "Стэмфорд Бридж" закончился со счетом 0:3.