  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Аспиликуэта и Пулишич не помогут Челси в матче с Баварией
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аспиликуэта и Пулишич не помогут Челси в матче с Баварией

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Синим" важно не ударить в грязь лицом без своих лидеров

Аспиликуэта и Пулишич не помогут Челси в матче с Баварией
Новина українською

"Челси" остался без Сезара Аспиликуэты и Кристиана Пулишича на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

Капитан и лучший игрок "синих" после возобновления сезона получили травмы задней поверхности бедра во вчерашнем финале Кубка Англии против "Арсенала" (1:2), что во многом и предопределило поражение команды Фрэнка Лэмпарда.

"Я не знаю, насколько серьезны травмы у Аспи и Кристиана. Но у них травмы подколенного сухожилия, так что они явно не смогут сыграть против "Баварии", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

"Бавария" примет "Челси" 8 августа. Первый матч на "Стэмфорд Бридж" закончился со счетом 0:3.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сесар Аспиликуэта Челси (Лондон) Кристиан Пулишич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...