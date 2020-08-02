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Мбаппе имеет шансы сыграть с Аталантой. Его восстановление проходит быстрее, чем ожидалось

Лига Чемпионов
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Килиан сможет помочь команде уже в 1/4?

Мбаппе имеет шансы сыграть с Аталантой. Его восстановление проходит быстрее, чем ожидалось
Новина українською

Килиан Мбаппе имеет шансы сыграть с "Аталантой" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Ранее наставник "ПСЖ" Томас Тухель говорил, что необходимо чудо, чтобы Килиан сыграл против бергамцев.

Однако по информации L’Équipe, восстановление французского форварда после травмы связок голеностопа проходит гораздо быстрее, чем ожидалось. Издание оценивает его шансы сыграть с "Аталантой" в более, чем 50 процентов.

Напомним, "Аталанта" и "ПСЖ" решат судьбу путевки в полуфинал ЛЧ 12 августа.

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В статье: Аталанта (Бергамо) ПСЖ Килиан Мбаппе
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