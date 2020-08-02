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Сарри: У Юве проблемы в обороне. Матч против Лиона будет сложным

Лига Чемпионов
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Наставник туринцев поделился ожиданиями перед поединком с "Лионом"

Сарри: У Юве проблемы в обороне. Матч против Лиона будет сложным
Новина українською

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями накануне ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против "Лиона".

"Матч против "Лиона" будет сложным. У них есть преимущество в один гол, и мы должны эту разницу отыграть. Будет трудно показать свой лучший футбол. Мы должны бросить наши последние силы в эту битву.

Я был удивлен, увидев "Лион" в отличной форме. Даже в экстра-таймах финала Кубка Французской лиги против "ПСЖ" они были великолепны. Это было впечатляюще. У нас появились проблемы в обороне после рестарта. Нам надо с ними справиться, потому что мы не можем пропускать столько голов, особенно при счете 0-1. Это может поставить под угрозу всю игру", - рассказал итальянский наставник.

Первый матч закончилася победой "Лиона" 1:0. Ответная встреча пройдет 7-го августа, начало - в 22:00.

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В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Маурицио Сарри Олимпик (Лион)
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