Сарри: У Юве проблемы в обороне. Матч против Лиона будет сложным

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями накануне ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против "Лиона".

"Матч против "Лиона" будет сложным. У них есть преимущество в один гол, и мы должны эту разницу отыграть. Будет трудно показать свой лучший футбол. Мы должны бросить наши последние силы в эту битву.

Я был удивлен, увидев "Лион" в отличной форме. Даже в экстра-таймах финала Кубка Французской лиги против "ПСЖ" они были великолепны. Это было впечатляюще. У нас появились проблемы в обороне после рестарта. Нам надо с ними справиться, потому что мы не можем пропускать столько голов, особенно при счете 0-1. Это может поставить под угрозу всю игру", - рассказал итальянский наставник.