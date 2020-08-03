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Венгер: Не нужно искать причин, почему ПСЖ до сих пор без ЛЧ – Реал не выигрывал турнир 12 лет

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Француз на опыте

Венгер: Не нужно искать причин, почему ПСЖ до сих пор без ЛЧ – Реал не выигрывал турнир 12 лет
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Экс-менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер признался, кого считает фаворитами в Лиге чемпионов. Цитирует французского специалиста Goal.com.

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"Если ты играешь против "Аталанты" или "Атлетико", то произойти может все что угодно. Для меня "Манчестер Сити" и "ПСЖ" являются фаворитами с точки зрения потенциала. Я чувствую, что "ПСЖ" слабее, чем 3-4 года назад. Конкуренция тогда тоже была сильнее".

"Но я думаю, что качество европейского футбола находится на высоком уровне и эти команды по-прежнему входят в число лучших коллективов Европы. Не нужно искать причины, почему "ПСЖ" до сих пор не выиграл ЛЧ. Даже "Реал" не выигрывал турнир 12 лет, а затем взял трофей три раза подряд".

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В статье: Арсен Венгер Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Goal.com

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