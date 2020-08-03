Венгер: Не нужно искать причин, почему ПСЖ до сих пор без ЛЧ – Реал не выигрывал турнир 12 лет

Экс-менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер признался, кого считает фаворитами в Лиге чемпионов. Цитирует французского специалиста Goal.com.

"Если ты играешь против "Аталанты" или "Атлетико", то произойти может все что угодно. Для меня "Манчестер Сити" и "ПСЖ" являются фаворитами с точки зрения потенциала. Я чувствую, что "ПСЖ" слабее, чем 3-4 года назад. Конкуренция тогда тоже была сильнее".