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Венгер: Не нужно искать причин, почему ПСЖ до сих пор без ЛЧ – Реал не выигрывал турнир 12 лет
Француз на опыте
Экс-менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер признался, кого считает фаворитами в Лиге чемпионов. Цитирует французского специалиста Goal.com.
"Если ты играешь против "Аталанты" или "Атлетико", то произойти может все что угодно. Для меня "Манчестер Сити" и "ПСЖ" являются фаворитами с точки зрения потенциала. Я чувствую, что "ПСЖ" слабее, чем 3-4 года назад. Конкуренция тогда тоже была сильнее".
"Но я думаю, что качество европейского футбола находится на высоком уровне и эти команды по-прежнему входят в число лучших коллективов Европы. Не нужно искать причины, почему "ПСЖ" до сих пор не выиграл ЛЧ. Даже "Реал" не выигрывал турнир 12 лет, а затем взял трофей три раза подряд".