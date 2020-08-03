"Это было самоубийством". Руни раскритиковал Фергюсона за тактику МЮ на финалы ЛЧ с Барселоной

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни раскритиковал тактику, которую выбрал тогдашний тренер "красных дьяволов" Алекс Фергюсон на финальные матчи Лиги чемпионов 2009 и 2011 годов. В обоих случаях манкунианцы проиграли в решающих поединках "Барселоне" (0:2 и 1:3). Цитирует Руни Give Me Sport.

"Мы проиграли два финала Лиги чемпионов "Барселоне" Гвардиолы, пытаясь высоко прессинговать и обойти их – это было самоубийством. Я помню, как Фергюсон сказал: "Мы – "Манчестер Юнайтед" и будем атаковать, это философия нашего клуба". Я не был уверен в этом".