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"Это было самоубийством". Руни раскритиковал Фергюсона за тактику МЮ на финалы ЛЧ с Барселоной

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Встречались дважды – и дважды влетели

"Это было самоубийством". Руни раскритиковал Фергюсона за тактику МЮ на финалы ЛЧ с Барселоной
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Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни раскритиковал тактику, которую выбрал тогдашний тренер "красных дьяволов" Алекс Фергюсон на финальные матчи Лиги чемпионов 2009 и 2011 годов. В обоих случаях манкунианцы проиграли в решающих поединках "Барселоне" (0:2 и 1:3). Цитирует Руни Give Me Sport.

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"Мы проиграли два финала Лиги чемпионов "Барселоне" Гвардиолы, пытаясь высоко прессинговать и обойти их – это было самоубийством. Я помню, как Фергюсон сказал: "Мы – "Манчестер Юнайтед" и будем атаковать, это философия нашего клуба". Я не был уверен в этом".

"Думаю, что все игроки понимали в глубине души, что это был неправильный подход. К примеру, "Ливерпуль" и "Реал" отошли от фирменного стиля в своих успешных финалах".

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В статье: Уэйн Руни Алекс Фергюсон Лига чемпионов Барселона Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Metro

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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
03.08.2020 в 17:18
Руни-ты легенда, и Ферги легенда. Закончишь карьеру, пойдёшь тренировать, и будешь выбирать себе тактику. Ферги как ни крути, два финала из четырёх выиграл (правда оба выигрышных финала за счёт каких-то потусторонних сил).
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Инспектор ( )
03.08.2020 в 14:44
Руни конечно прав.
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