Шахтер возвращает еврокубки в Украину

Почти пять месяцев ожидания подходят к концу. В среду, 5 августа, возобновляются еврокубки сезона 2019-2020. Турниры УЕФА перезапустятся с Лиги Европы. А именно, с матчей 1/8 финала. В отличии от Лиги чемпионов, в Лиге Европы формально неизвестен еще ни один участник четвертьфиналов. А вот неформально можем утверждать, что дальше пройдут "Манчестер Юнайтед", "Байер" и "Базель" - команды, которые в первых поединках одержали уверенные гостевые победы.

Отличные шансы на проход дальше и у "Шахтера", титульным партнером которого является компания Parimatch. Донецкий клуб уже далекого 12-го марта победил на выезде "Вольфсбург" 2:1. И вот теперь в Киеве на "Олимпийском" наконец сыграет ответную игру.

Думаем, за успехи "Шахтера" будут переживать и болельщики других украинских клубов. Во-первых, потому что это единственный представитель УПЛ, который продолжает борьбу в еврокубках. Во-вторых, потому что идет борьба за сохранение десятой строки в таблице коэффициентов УЕФА. Эта ступень дает чемпиону прямую путевку в групповой этап. Украина все еще десятая, но Турция совсем рядом. От заочной борьбы "Шахтера" и "Башакшехира" будет зависеть, кто через год будет иметь одну гарантированную команду в Лиге чемпионов - турецкая Суперлига или украинская Премьер-лига.

Итак, с важностью дуэли против "Вольфсбурга" разобрались. Теперь посмотрим, чего ожидают в этом матче аналитики Parimatch .

ПРОГНОЗ: ПРОХОД "ШАХТЕРА". КОЭФФИЦИЕНТ: 1,21

Главный аспект противостояния "Шахтера" и "Вольфсбурга" кроется в акцентировании подготовки команды именно на Лигу Европы. "Волки" завершили сезон 27 июня, затем имели месячный отпуск и 25 июля возобновили тренировки. Трудно представить, что в "Вольфсбурге" делают серьезную ставку именно на еврокубок. Ведь шансов пройти дальше очень мало, не говоря уже о получении трофея. Зато можно очень много потерять в подготовке и потом провалиться в Бундеслиге, которая стартует только в середине сентября. Думаем, между недосягаемым журавлем и синицей в руках руководство клуба выберет последнюю. Поэтому сейчас мы увидим "Вольфсбург", который будет далек от своих оптимальных кондиций.

"Шахтер" — это совсем другой случай. Выигрывать один за другим национальный чемпионат очень приятно, но главное для "горняков" — это успехи в Европе. Не сомневаемся, что тренерский штаб Луиша Каштру готовил лучшую версию команды именно на еврокубковый август. В Киеве дончане спокойно завершат дело, которое начали 5 месяцев назад.

ПРОГНОЗ: ПОБЕДА "ШАХТЕРА" С ФОРОЙ -1,5 ГОЛЫ. КОЭФФИЦИЕНТ: 4,10

К факторам мотивации и подготовки, которые однозначно на стороне украинского клуба, добавим еще и кадровый вопрос. Сейчас в списке игроков, которые вероятно пропустят матч против "Шахтера", входят четыре плюс-минус основных футболистов "Вольфсбурга". У Мбабу коронавирус (без симптомов), у Мехмеди, Вильяма и Отавио травмы. Потеря двух швейцарцев (Мбабу и Мехмеди) особенно ощутима. Это серьезные удары и по обороне, и по атаке "волков", которая строится преимущественно на фланговой игре.

Выбирая между прогнозом "тайм/матч П1П1" и "П1 с форой -1,5 гола", решили остановиться на последнем. Ведь проблемы "Вольфсбурга" с физической подготовкой должны сказаться именно после перерыва. Также не забываем о возможности для "Шахтера" сыграть на контратаках, ведь результат первого матча позволяет это сделать. Возможно, в первом тайме "горняки" не будут такими агрессивными в атаке. А если и будут, то с прогнозом "П1 с форой -1,5 гола" нам это также будет на руку.

ПРОГНОЗ: "ВОЛЬФСБУРГ" НЕ ЗАБЬЕТ. КОЭФФИЦИЕНТ: 3,45

Атака "Вольфсбурга" строится на Вегхорсте. Он цепляется за лонгболлы, он прекрасно открывается под подачи с флангов, он прекрасно реализует моменты. Забьет "Вольфсбург" или нет — это зависит от того, удастся ли "Шахтеру" удержать нидерландского форварда, который отметился 20-ю голами во всех турнирах.

Спрогнозируем такой необычный для "Шахтера" клин-шит. Мотивация - габаритные игроки, к которым относится почти двухметровый Вегхорст, значительно труднее набирают физическую форму. И не забываем также об отсутствии лучших фланговых защитников и помощника Мехмеди, который помогает Вегхорсту из глубины.

ПРОГНОЗ: ПОБЕДА "ШАХТЕРА" В ЛИГЕ ЕВРОПЫ. КОЭФФИЦИЕНТ: 17,0

Кто-то, прочитав последний прогноз, может и усомниться. Как минимум, из-за потери Исмаили. Но у невероятно оптимистичного завершения материала на самом деле довольно прагматическая основа. Мало кто сомневается, что "Шахтер" будет в четвертьфинале. А там дончан ожидает "Базель". Как ни крути, а на фоне бронзового призера чемпионата Швейцарии "горняки" будут выглядеть сильнее даже без Исмаили.

"Оранжево-черные" - четвертая команда действующей Лиги Европы по рейтингу УЕФА. Зато коэффициент на них как на победителей шестой-восьмой, наряду с "Хетафе" и "Ромой". Более высоко оцениваются шансы МЮ, "Интера", "Севильи". Ничего не имеем против этих замечательных команд, но после того, как они попали в Лигу чемпионов из своих чемпионатов, их мотивация выиграть ЛЕ вызывает сомнения.