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Дибала восстановился и попал в состав Ювентуса на Лион

Лига Чемпионов
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Поможет в решающей игре

Дибала восстановился и попал в состав Ювентуса на Лион
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Аргентинский нападающий Пауло Дибала, который получил травму бедра в игре с "Сампдорией" (2:0) в конце июля, попал в заявку "Ювентуса" на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона".

Как сообщает Gazzetta dello Sport, восстановление форварда прошло намного легче, чем ожидалось, и еще в субботу врачи разрешили ему вернуться к тренировкам с командой.

В остальном в официальной заявке "Юве" сюрпризов нет - из основы отсутствует только давно травмированный Сами Хедира.

  • Вратари: Щесны, Буффон, Пинсольо
  • Защитники: Де Шильо, Де Лигт, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, Ругани, Демирал
  • Полузащитники: Пьянич, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Рэмси, Куадрадо, Бернардески, Дуглас Коста
  • Форварды: Роналду, Игуаин, Дибала

Поединок "Ювентус" - "Лион" пройдет в пятницу, 7 августа. Первый матч между командами еще до карантина завершился победой французов - 1:0.

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В статье: Сами Хедира Ювентус (Турин) Лион Пауло Дибала
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