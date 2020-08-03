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Дибала восстановился и попал в состав Ювентуса на Лион
Поможет в решающей игре
Аргентинский нападающий Пауло Дибала, который получил травму бедра в игре с "Сампдорией" (2:0) в конце июля, попал в заявку "Ювентуса" на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона".
Как сообщает Gazzetta dello Sport, восстановление форварда прошло намного легче, чем ожидалось, и еще в субботу врачи разрешили ему вернуться к тренировкам с командой.
В остальном в официальной заявке "Юве" сюрпризов нет - из основы отсутствует только давно травмированный Сами Хедира.
- Вратари: Щесны, Буффон, Пинсольо
- Защитники: Де Шильо, Де Лигт, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, Ругани, Демирал
- Полузащитники: Пьянич, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Рэмси, Куадрадо, Бернардески, Дуглас Коста
- Форварды: Роналду, Игуаин, Дибала
Поединок "Ювентус" - "Лион" пройдет в пятницу, 7 августа. Первый матч между командами еще до карантина завершился победой французов - 1:0.