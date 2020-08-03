Дибала восстановился и попал в состав Ювентуса на Лион

Аргентинский нападающий Пауло Дибала, который получил травму бедра в игре с "Сампдорией" (2:0) в конце июля, попал в заявку "Ювентуса" на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона".

Как сообщает Gazzetta dello Sport, восстановление форварда прошло намного легче, чем ожидалось, и еще в субботу врачи разрешили ему вернуться к тренировкам с командой.

В остальном в официальной заявке "Юве" сюрпризов нет - из основы отсутствует только давно травмированный Сами Хедира.

Вратари : Щесны, Буффон, Пинсольо

: Щесны, Буффон, Пинсольо Защитники : Де Шильо, Де Лигт, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, Ругани, Демирал

: Де Шильо, Де Лигт, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, Ругани, Демирал Полузащитники : Пьянич, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Рэмси, Куадрадо, Бернардески, Дуглас Коста

: Пьянич, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Рэмси, Куадрадо, Бернардески, Дуглас Коста Форварды: Роналду, Игуаин, Дибала

Поединок "Ювентус" - "Лион" пройдет в пятницу, 7 августа. Первый матч между командами еще до карантина завершился победой французов - 1:0.