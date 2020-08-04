Адебайор: Реал с Роналду был бы фаворитом перед матчем с Сити, Криштиану – голевая машина

Экс-форвард "Арсенала" Эммануэль Адебайор оценил шансы "Реала" на проход в следующую стадию Лиги чемпионов. Цитирует Эмму AS. Напомним, матч между "сливочными" и "Манчестер Сити" состоится 7 августа.

"Если бы вы спросили у меня об этом 2 года назад, то я бы сказал, что "Реал" способен перевернуть ход битвы. С Криштиану мадридцы были бы фаворитами, Роналду – машина по забиванию голов. Такие, как он, появляются раз в 200 лет. Португалец мог сделать разницу в любой момент, он забивал по 50 голов за сезон".