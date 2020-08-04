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Адебайор: Реал с Роналду был бы фаворитом перед матчем с Сити, Криштиану – голевая машина

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Оды португальцу

Адебайор: Реал с Роналду был бы фаворитом перед матчем с Сити, Криштиану – голевая машина
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Экс-форвард "Арсенала" Эммануэль Адебайор оценил шансы "Реала" на проход в следующую стадию Лиги чемпионов. Цитирует Эмму AS. Напомним, матч между "сливочными" и "Манчестер Сити" состоится 7 августа.

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"Если бы вы спросили у меня об этом 2 года назад, то я бы сказал, что "Реал" способен перевернуть ход битвы. С Криштиану мадридцы были бы фаворитами, Роналду – машина по забиванию голов. Такие, как он, появляются раз в 200 лет. Португалец мог сделать разницу в любой момент, он забивал по 50 голов за сезон".

"Реал" проиграл первый матч дома со счетом 2:1 – без фанатов в Манчестере будет непросто. Но нет ничего невозможного. В "Реале" есть Марсело, Бензема, Куртуа – они опытные футболисты и готовы к великим матчам".

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В статье: Криштиану Роналду Эммануэль Адебайор Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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госпітальєр (львів)
04.08.2020 в 10:35
50 голів ? половина з пенальті,а років йому скільки ? то вже ретромашина
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