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Анчелотти: Если твоя команда вышла в финал ЛЧ, то она уже сделала все возможное. Остальное – в руках Бога

Лига Чемпионов
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Папа Карло на связи

Анчелотти: Если твоя команда вышла в финал ЛЧ, то она уже сделала все возможное. Остальное – в руках Бога
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Менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился своим мнением касательно предстоящих матчей плей-офф Лиги чемпионов. Цитирует Анчелотти Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

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"Непредсказуемость "финала восьми" может быть преимуществом для некоторых команд. Все будет решаться в рамках одного матча. Фавориты? Ими будут те, кто поставил себе за главную цель выиграть ЛЧ. Думаю, это "ПСЖ" и "Манчестер Сити". Французы никогда не выходили в полуфинал. С "Аталантой" им будет крайне непросто. Также желаю удачи "Наполи" в игре с "Барселоной".

"Когда твоя команда выходит в финал, то ты должен понимать, что вы сделали все необходимое. Остальное – в руках Бога".

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В статье: Карло Анчелотти Лига чемпионов Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Football Italia

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