Анчелотти: Если твоя команда вышла в финал ЛЧ, то она уже сделала все возможное. Остальное – в руках Бога

Менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился своим мнением касательно предстоящих матчей плей-офф Лиги чемпионов. Цитирует Анчелотти Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

"Непредсказуемость "финала восьми" может быть преимуществом для некоторых команд. Все будет решаться в рамках одного матча. Фавориты? Ими будут те, кто поставил себе за главную цель выиграть ЛЧ. Думаю, это "ПСЖ" и "Манчестер Сити". Французы никогда не выходили в полуфинал. С "Аталантой" им будет крайне непросто. Также желаю удачи "Наполи" в игре с "Барселоной".