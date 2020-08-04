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Ювентус дозаявил Мериха Демирала, а "ПСЖ" вывел из заявки Эдинсона Кавани и Тома Менье

Лига Чемпионов
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Клубы совершили изменения в составах на оставшиеся матчи Лиги чемпионов

Ювентус дозаявил Мериха Демирала, а "ПСЖ" вывел из заявки Эдинсона Кавани и Тома Менье
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Участники Лиги чемпионов УЕФА могли до 00:00 СЕТ третьего августа дозаявить в список А трех игроков. С двумя оговорками:

- В списке А по-прежнему может быть не больше 25 человек (чтобы освободить место, можно было отзаявить игроков);

- Новые игроки должны были быть заявлены за клуб и иметь право выступать во внутренних турнирах с 3 февраля и не позже, чем первый матч 1/8 финала данной команды.

Аталанта

Дозаявлены: Рауль Белланова, Бошко Шутало
Отзаявлен: Адриен Тамез

Бавария

Дозаявлены: Брайт Аррей-Мби, Джамаль Мусиала, Малик Тилльман
Отзаявлены: Лассе Май, Оливер Батиста Майер, Сарприт Сингх, Джошуа Зиркзее

Барселона

Дозаявлены: Хорхе Куэнка, Лудовит Рейс
Отзаявлены: Ферран Сарсанедас, Кике Саверио

Лион

Дозаявлены: Синали Дьоманд, Рео Гриффитс, Эли Висса
Отзаявлены: Мартен Террье, Люка Тусар, Мапу Янга-Мбива

Манчестер Сити

Дозаявлен: Гэвин Базуну
Отзаявлены: Лерой Сане

ПСЖ

Дозаявлены: Митчел Баккер, Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Отзаявлены: Эдинсон Кавани, Тома Менье

РБ Лейпциг

Дозаявлен: Уго Новоа
Отзаявлены: Итан Ампаду, Фредерик Якель, Тимо Вернер, Ханнес Вольф

Ювентус

Дозаявлен: Мерих Демирал
Отзаявлен: Сами Хедира

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В статье: Эдинсон Кавани Ювентус (Турин) ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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