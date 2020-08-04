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Ювентус дозаявил Мериха Демирала, а "ПСЖ" вывел из заявки Эдинсона Кавани и Тома Менье
Клубы совершили изменения в составах на оставшиеся матчи Лиги чемпионов
Участники Лиги чемпионов УЕФА могли до 00:00 СЕТ третьего августа дозаявить в список А трех игроков. С двумя оговорками:
- В списке А по-прежнему может быть не больше 25 человек (чтобы освободить место, можно было отзаявить игроков);
- Новые игроки должны были быть заявлены за клуб и иметь право выступать во внутренних турнирах с 3 февраля и не позже, чем первый матч 1/8 финала данной команды.
Аталанта
Дозаявлены: Рауль Белланова, Бошко Шутало
Отзаявлен: Адриен Тамез
Бавария
Дозаявлены: Брайт Аррей-Мби, Джамаль Мусиала, Малик Тилльман
Отзаявлены: Лассе Май, Оливер Батиста Майер, Сарприт Сингх, Джошуа Зиркзее
Барселона
Дозаявлены: Хорхе Куэнка, Лудовит Рейс
Отзаявлены: Ферран Сарсанедас, Кике Саверио
Лион
Дозаявлены: Синали Дьоманд, Рео Гриффитс, Эли Висса
Отзаявлены: Мартен Террье, Люка Тусар, Мапу Янга-Мбива
Манчестер Сити
Дозаявлен: Гэвин Базуну
Отзаявлены: Лерой Сане
ПСЖ
Дозаявлены: Митчел Баккер, Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Отзаявлены: Эдинсон Кавани, Тома Менье
РБ Лейпциг
Дозаявлен: Уго Новоа
Отзаявлены: Итан Ампаду, Фредерик Якель, Тимо Вернер, Ханнес Вольф
Ювентус
Дозаявлен: Мерих Демирал
Отзаявлен: Сами Хедира