Ювентус дозаявил Мериха Демирала, а "ПСЖ" вывел из заявки Эдинсона Кавани и Тома Менье

Участники Лиги чемпионов УЕФА могли до 00:00 СЕТ третьего августа дозаявить в список А трех игроков. С двумя оговорками:

- В списке А по-прежнему может быть не больше 25 человек (чтобы освободить место, можно было отзаявить игроков);

- Новые игроки должны были быть заявлены за клуб и иметь право выступать во внутренних турнирах с 3 февраля и не позже, чем первый матч 1/8 финала данной команды.

Аталанта

Дозаявлены: Рауль Белланова, Бошко Шутало

Отзаявлен: Адриен Тамез

Бавария

Дозаявлены: Брайт Аррей-Мби, Джамаль Мусиала, Малик Тилльман

Отзаявлены: Лассе Май, Оливер Батиста Майер, Сарприт Сингх, Джошуа Зиркзее

Барселона

Дозаявлены: Хорхе Куэнка, Лудовит Рейс

Отзаявлены: Ферран Сарсанедас, Кике Саверио

Лион

Дозаявлены: Синали Дьоманд, Рео Гриффитс, Эли Висса

Отзаявлены: Мартен Террье, Люка Тусар, Мапу Янга-Мбива

Манчестер Сити

Дозаявлен: Гэвин Базуну

Отзаявлены: Лерой Сане

ПСЖ

Дозаявлены: Митчел Баккер, Эрик-Максим Шупо-Мотинг

Отзаявлены: Эдинсон Кавани, Тома Менье

РБ Лейпциг

Дозаявлен: Уго Новоа

Отзаявлены: Итан Ампаду, Фредерик Якель, Тимо Вернер, Ханнес Вольф

Ювентус

Дозаявлен: Мерих Демирал

Отзаявлен: Сами Хедира