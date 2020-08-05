Футбол в эпоху коронавируса: УЕФА рассказал, как и за что будут наказывать клубы

Поскольку коронавирус и не думает исчезать, а без футбола Европа никак не может, УЕФА пришлось адаптировать правила под новые условия.

Вчера вечером регулятор опубликовал на своем сайте новый регламент, в котором четко прописано, как именно должны быть организованы международные матчи в сложный период, и кто будет нести ответственность за их возможный срыв.

— все противостояния отборочных раундов ЛЧ и ЛЕ будут состоять только из одного матча, кроме финального раунда квалификации ЛЧ

— клубы обязаны за два дня до каждой жеребьевки сообщать УЕФА об ограничениях на поездки, которые введены в их стране, иначе УЕФА будет пользоваться своими данными. Если они устаревшие и матч не состоится, хозяевам засчитают техническое поражение

— если власти установили ограничения и не пускают в страну команду гостей, то найти нейтральное поле становится обязанностью хозяев. Если они этого не сделают — им засчитают техническое поражение

— если в УЕФА посчитают, что данные по ограничениям, предоставленные клубом, неверны, то новое место проведения матча выбирает УЕФА. Если какая-то из команд отказывается играть в предложенном месте, ей засчитывают техническое поражение

— если страна, где должен проводиться матч, ввела ограничения уже после всех дедлайнов, и времени найти другой стадион не остается, команде-хозяйке засчитают техническое поражение

— если оба клуба отказываются играть, или же они признаны в равной мере виновными в срыве матча, то обоих исключат из еврокубков

— даже если в команде больше десяти игроков больны на COVID-19, она обязана играть. Минимальное допустимое количество игроков — 13 человек (в.т.ч. один вратарь) из заявочного списка «А». Если доступно меньшее количество футболистов, УЕФА разрешит клубу использовать игроков, не внесенных в заявку. Если и это не поможет — клуб ждет техническое поражение

— если судья, назначенный на матч, болен на COVID-19 и не может работать, игру сможет обслужить местный рефери — из страны, где должен проводиться матч

Все эти правила будут действовать по ходу сезона-2020/21, но могут быть продлены, если ситуация с эпидемией коронавируса не пойдет на спад.