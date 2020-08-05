День в истории. 11 лет назад Шахтер в ранге обладателя Кубка УЕФА вылетел из ЛЧ от румын

У каждой украинской команды, которая достигала заметных успехов на международной арене, есть свое пятно. У "Динамо" - это швейцарский "Тун", у "Днепра" - швейцарская "Беллинцона", у "Металлиста" - австрийский "Штурм". А у донецкого "Шахтера" - румынская "Тимишоара". Именно в этот день - 5 августа - 11 лет назад горняки позорно вылетел из Лиги Чемпионов.

На первый взгляд, "Шахтер" на заре Независимости проигрывал и менее статусным командам, чем вице-чемпион Румынии. Например, норвежскому "Лиллестрему". Но тут дело в другом - в 2009-м "Шахтер" стартовал в квалификации Лиги Чемпионов как действующий обладатель Кубка УЕФА.

Неудивительно, что команда Луческу считалась безоговорочным фаворитом накануне игры. Однако в Донецке была зафиксирована ничья 2:2. При этом горняки дважды были вынуждены отыгрываться - сначала на гол Букура ответил Гладкий, а потом, когда Георге оформил дубль, на 86-й минуте забил Фернандиньо. Примечательно, что командой руководил Александр Спиридон, поскольку Мирча Луческу тогда испытывал проблемы со здоровьем.

Результативная домашняя ничья рассматривалась как недоразумение. В Румынии от "Шахтера" ожидали уверенной победы. Но совершенно боевым составом (при участии Жадсона, Фернандиньо, Илсиньо и других лидеров команды) оранжево-черные так и не смогли пробить оборону соперника - ничья 0:0. "Шахтер" был вынужден ограничиться участием в Лиге Европы в том сезоне (группу уверенно выиграл, но проиграл "Фулхэму" в первом раунде плей-офф).

Стоит заметить, что то противостояние было знаковым не только для клуба, но и для отдельно взятого футболиста - Дмитрия Чигринского. Все лето ходили разговоры о том, что защитника купит "Барселона". В первом матче Дмитрий остался на скамейке запасных, очевидно, с расчетом, чтобы впоследствии он мог быть задействован в Лиге Чемпионов в составе каталонской команды. Но уже в перерыве первого матча Мирча Луческу решил Чигринского выпустить на поле вместо Николая Ищенко. Защитник все же перешел в "Барселону", но играть в главном клубном турнире Европы не смог, что тоже было одним из факторов его неудачного этапа в Каталонии.

Ну а свидетельством того, что провал произошел из-за банальной недооценки, был матч за Суперкубок Европы, который состоялся в конце августа. Тогда "Шахтер" достойно противостоял "Барселоне" Хосепа Гвардиолы, которую, пожалуй, можно считать одной из лучших команд в истории футбола. Каталонцы тогда победили только в овертайме благодаря голу Педро.