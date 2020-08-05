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День в истории. 11 лет назад Шахтер в ранге обладателя Кубка УЕФА вылетел из ЛЧ от румын

Лига Чемпионов
(5 голосов)

Пятно на славной еврокубковой истории горняков

День в истории. 11 лет назад Шахтер в ранге обладателя Кубка УЕФА вылетел из ЛЧ от румын
Новина українською

У каждой украинской команды, которая достигала заметных успехов на международной арене, есть свое пятно. У "Динамо" - это швейцарский "Тун", у "Днепра" - швейцарская "Беллинцона", у "Металлиста" - австрийский "Штурм". А у донецкого "Шахтера" - румынская "Тимишоара". Именно в этот день - 5 августа - 11 лет назад горняки позорно вылетел из Лиги Чемпионов.

На первый взгляд, "Шахтер" на заре Независимости проигрывал и менее статусным командам, чем вице-чемпион Румынии. Например, норвежскому "Лиллестрему". Но тут дело в другом - в 2009-м "Шахтер" стартовал в квалификации Лиги Чемпионов как действующий обладатель Кубка УЕФА.

Неудивительно, что команда Луческу считалась безоговорочным фаворитом накануне игры. Однако в Донецке была зафиксирована ничья 2:2. При этом горняки дважды были вынуждены отыгрываться - сначала на гол Букура ответил Гладкий, а потом, когда Георге оформил дубль, на 86-й минуте забил Фернандиньо. Примечательно, что командой руководил Александр Спиридон, поскольку Мирча Луческу тогда испытывал проблемы со здоровьем.

Результативная домашняя ничья рассматривалась как недоразумение. В Румынии от "Шахтера" ожидали уверенной победы. Но совершенно боевым составом (при участии Жадсона, Фернандиньо, Илсиньо и других лидеров команды) оранжево-черные так и не смогли пробить оборону соперника - ничья 0:0. "Шахтер" был вынужден ограничиться участием в Лиге Европы в том сезоне (группу уверенно выиграл, но проиграл "Фулхэму" в первом раунде плей-офф).

Стоит заметить, что то противостояние было знаковым не только для клуба, но и для отдельно взятого футболиста - Дмитрия Чигринского. Все лето ходили разговоры о том, что защитника купит "Барселона". В первом матче Дмитрий остался на скамейке запасных, очевидно, с расчетом, чтобы впоследствии он мог быть задействован в Лиге Чемпионов в составе каталонской команды. Но уже в перерыве первого матча Мирча Луческу решил Чигринского выпустить на поле вместо Николая Ищенко. Защитник все же перешел в "Барселону", но играть в главном клубном турнире Европы не смог, что тоже было одним из факторов его неудачного этапа в Каталонии.

Ну а свидетельством того, что провал произошел из-за банальной недооценки, был матч за Суперкубок Европы, который состоялся в конце августа. Тогда "Шахтер" достойно противостоял "Барселоне" Хосепа Гвардиолы, которую, пожалуй, можно считать одной из лучших команд в истории футбола. Каталонцы тогда победили только в овертайме благодаря голу Педро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тимишоара (Румыния) День в истории
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Комментарии (9)
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usovvictor (Kharkov)
05.08.2020 в 15:50
,..УА УА, что ж вы так по пацанцки себя ведете, "пусть корова у соседа сдохнет" и все село сгорит, - сало перепрятали?... Негоже такое перед матчем...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2020 в 15:49
Не дивно, що Чигринський "здимів" з Шахтаря після цієї "сенсації" (хоча він ще встиг зіграти проти своєї нової команди Барселони, ускладі старої вже Шахтаря, в канун "Дня шахтаря" 29 серпня у матчі Суперкубка УЄФА 2009, НЕСПРАВЕДЛИВІ (ЦЕ НАВІТЬ ДЛЯ МЕНЕ, НЕФАНАТА ШАХТАРЯ) 0:1 (гол Педріто на 117 хвилині!!!), чесно думав, що Шахта доведе до серії пенальті, але ж це Барселона, самі розумієте, а кроти завжди лажали/-ють наприкінці, у найвідповідальніший момент а так б могли доповнити Кубок УЄФА Суперкубком...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2020 в 15:39
пам'ятаю ту Тімішоару здавалося луческу, як румун, повинен був усе передбачити (так він й "передбачив"), що на рівному місці, у ДОНЕЦЬКУ, домашній матч, злили румунам 2:2 (після гостьових 0:0) і румуни такі - "а-а, пройшли сам Шахтар - діючого володаря КУЄФА 2009" (останнього вже), прям наче ЛЧ виграли натомість у наступному кваліфайраунді ЛЧ Тімішоара зустрілася з німецьким Штутгартом (я б не сказав, що це пря гранд, а-ля Баварії), і тут вже "ЗЛУЮ ШУТКУ" ДОМАШНІЙ МАТЧ ЗІГРАВ З РУМУНАМИ - бо на виїзді сухі 0:0, а в Румунії Штутгарт ("шваби") довго не церемонилися з вискочками 0:2 і Тімішоара (облизавшись) вилетіла у трубу з ЛЧ:) От така от історія, панове форумчани!
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0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
05.08.2020 в 15:27
Подленько так...в день такой важной игры...Эх,"журналисты"...
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-3
kuandrew (Львов)
05.08.2020 в 15:23
Молодці, підняли боєвий дух гравцям Шахтаря...підлі журналюги
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-2
Nikola1986 (Dnipro)
05.08.2020 в 14:56
Чем отличается журналист ( ее всех имею ввиду) от проститутки??? Вот и ответ на статью)))
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-4
Nikola1986 (Dnipro)
05.08.2020 в 14:57
Не всех
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0
-3
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tolina-ystas (Краматорск)
05.08.2020 в 14:49
Ну чистой воды заказняк хорошо оплаченный.Ну в какой ещё стране накануне ответственного матча единственной оставшейся в еврокубках команде будут такие славные напутствия.
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-5
Hanter44 (Baburka)
05.08.2020 в 14:55
Это точно.Не забывайте,кто на этом сайте правит бал.Радует одно,что те противкого это направленно сюда не заглядывают.А вот орнитологам это в радость.Да ладно! Пусть порадуются.
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