СМИ: ПСЖ теряет еще одного ключевого игрока перед Лигой Чемпионов

"ПСЖ" за несколько недель до матча Лиги Чемпионов потерял Килиана Мбаппе. Не очень велики шансы, что французский футболист выйдет на игру.

Сегодня травмировался другой футболист. Как сообщает RMC Sport, на тренировке получил травму Марко Верратти. Итальянский полузащитник - ключевой в команде Тухеля.

На сегодняшних тестах было обнаружено повреждение икроножной мышцы. Сроки восстановления неизвестны, но маловероятно, что он будет готов к "Аталанте".

Breaking | Marco Verratti almost certainly out for PSG vs Atalanta after an injury in training yesterday following a clash with another player. Scans today showed a calf injury, according to RMC.