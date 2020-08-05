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СМИ: ПСЖ теряет еще одного ключевого игрока перед Лигой Чемпионов

Лига Чемпионов
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Шансы "Аталанты" продолжают расти

СМИ: ПСЖ теряет еще одного ключевого игрока перед Лигой Чемпионов
UA-Футбол
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"ПСЖ" за несколько недель до матча Лиги Чемпионов потерял Килиана Мбаппе. Не очень велики шансы, что французский футболист выйдет на игру.

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Сегодня травмировался другой футболист. Как сообщает RMC Sport, на тренировке получил травму Марко Верратти. Итальянский полузащитник - ключевой в команде Тухеля.

На сегодняшних тестах было обнаружено повреждение икроножной мышцы. Сроки восстановления неизвестны, но маловероятно, что он будет готов к "Аталанте".

"ПСЖ" сыграет против бронзового призера Серии А 12-го августа.

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В статье: Марко Верратти Аталанта (Бергамо) Пари Сен-Жермен (Париж)
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