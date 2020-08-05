СМИ: ПСЖ теряет еще одного ключевого игрока перед Лигой Чемпионов

"ПСЖ" за несколько недель до матча Лиги Чемпионов потерял Килиана Мбаппе. Не очень велики шансы, что французский футболист выйдет на игру.

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Сегодня травмировался другой футболист. Как сообщает RMC Sport, на тренировке получил травму Марко Верратти. Итальянский полузащитник - ключевой в команде Тухеля.

На сегодняшних тестах было обнаружено повреждение икроножной мышцы. Сроки восстановления неизвестны, но маловероятно, что он будет готов к "Аталанте".

Breaking | Marco Verratti almost certainly out for PSG vs Atalanta after an injury in training yesterday following a clash with another player. Scans today showed a calf injury, according to RMC. — Get French Football News (@GFFN) August 5, 2020

"ПСЖ" сыграет против бронзового призера Серии А 12-го августа.