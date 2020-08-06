Стало известно, сможет ли Гвардиола рассчитывать на Агуэро в ответном матче с Реалом

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", об этом сообщают The Times и Scroll.

Читайте также Гвардиола даст возможность игрокам самим выбрать капитана Ман Сити после ухода Сильвы

Как сообщают источники, 32-летний форвард не успел восстановиться после повреждения – Агуэро все еще проходит реабилитацию в Каталонии.

Напомним, Серхио прооперировали мениск, он получил тяжелую травму колена в матче с "Бернли" (5:0). В рамках первого поединка "горожане" выиграли со счетом 2:1. Игра состоится в пятницу, 7 августа, в Манчестере на стадионе "Этихад".