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Стало известно, сможет ли Гвардиола рассчитывать на Агуэро в ответном матче с Реалом

Лига Чемпионов
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Стало известно, сможет ли Гвардиола рассчитывать на Агуэро в ответном матче с Реалом
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Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", об этом сообщают The Times и Scroll.

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Как сообщают источники, 32-летний форвард не успел восстановиться после повреждения – Агуэро все еще проходит реабилитацию в Каталонии.

Напомним, Серхио прооперировали мениск, он получил тяжелую травму колена в матче с "Бернли" (5:0). В рамках первого поединка "горожане" выиграли со счетом 2:1. Игра состоится в пятницу, 7 августа, в Манчестере на стадионе "Этихад".

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В статье: Лига чемпионов Серхио Агуэро Реал (Мадрид) Манчестер Сити Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
The Times

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