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Манчестер Сити - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Манчестер Сити - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.08.2020 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Манчестер Сити - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов возвращается и нас ожидает одно из самых интересных противостояний 1/8-й. Точнее, вторая его часть. "Реал" в первом матче уступил "Манчестер Сити" 1:2, но после этого успел выиграть Ла Лигу и обрести уверенность. Эксперты предрекают, что без шансов на "Этихад" мадридцы не останутся.

Матч состоится 7-го августа 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн LIVE видеотрансляция – телеканал "Футбол 1". Текстовая онлайн трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Лига чемпионов" от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал"?

  • Беларусь - Belarus 5,
  • Канада - CBS Sports Network, DAZN;
  • Хорватия - Klik SPORT, Planet Sport 1,
  • Венгрия - M4 Sports;
  • Польша - Polsat Sport Premium 2, IPLA;
  • Испания - Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити (Англия) Реал (Мадрид) Где смотреть футбол
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