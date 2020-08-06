Манчестер Сити - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов возвращается и нас ожидает одно из самых интересных противостояний 1/8-й. Точнее, вторая его часть. "Реал" в первом матче уступил "Манчестер Сити" 1:2, но после этого успел выиграть Ла Лигу и обрести уверенность. Эксперты предрекают, что без шансов на "Этихад" мадридцы не останутся.

Матч состоится 7-го августа 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн LIVE видеотрансляция – телеканал "Футбол 1". Текстовая онлайн трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Лига чемпионов" от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал"?