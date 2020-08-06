Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.08.2020 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Лига чемпионов возвращается и нас ожидает одно из самых интересных противостояний 1/8-й. Точнее, вторая его часть. "Реал" в первом матче уступил "Манчестер Сити" 1:2, но после этого успел выиграть Ла Лигу и обрести уверенность. Эксперты предрекают, что без шансов на "Этихад" мадридцы не останутся.
Матч состоится 7-го августа 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн LIVE видеотрансляция – телеканал "Футбол 1". Текстовая онлайн трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Лига чемпионов" от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал"?
- Беларусь - Belarus 5,
- Канада - CBS Sports Network, DAZN;
- Хорватия - Klik SPORT, Planet Sport 1,
- Венгрия - M4 Sports;
- Польша - Polsat Sport Premium 2, IPLA;
- Испания - Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.