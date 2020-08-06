  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гвардиола: Очень сложно предсказать тактику Зидана
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Очень сложно предсказать тактику Зидана

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ожидается интересное противостояние

Гвардиола: Очень сложно предсказать тактику Зидана
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетил пресс-конференцию накануне завтрашнего матча против "Реала".

Читайте такжеГвардиола: Зидан? Что это был за футболист, просто вау

"Играю я против "Реала" или другой команды, я всегда буду оставаться болельщиком "Барселоны". Этот клуб во многом сформировал мою личность. Если же предстоит играть против "Барселоны", я буду хотеть обыграть каталонцев. Здесь нет ничего особенного, честно. Я хочу побеждать ради наших игроков, чтобы наш клуб сделал следующий шаг.

Сложно предсказать тактику Зидана. Когда ты думаешь, что знаешь, он применяет что-то другое. Мы просмотрели все матчи "Реала" после рестарта, обсуждали какие-то свои соображения о том, как они начнут эту встречу. Но еще больше мы концентрировались на том, что можем сделать сами", - цитирует испанца сайт УЕФА.

В первой игре "горожане" добыли выездную победу 2:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...