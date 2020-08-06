Гвардиола: Очень сложно предсказать тактику Зидана

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетил пресс-конференцию накануне завтрашнего матча против "Реала".

"Играю я против "Реала" или другой команды, я всегда буду оставаться болельщиком "Барселоны". Этот клуб во многом сформировал мою личность. Если же предстоит играть против "Барселоны", я буду хотеть обыграть каталонцев. Здесь нет ничего особенного, честно. Я хочу побеждать ради наших игроков, чтобы наш клуб сделал следующий шаг.

Сложно предсказать тактику Зидана. Когда ты думаешь, что знаешь, он применяет что-то другое. Мы просмотрели все матчи "Реала" после рестарта, обсуждали какие-то свои соображения о том, как они начнут эту встречу. Но еще больше мы концентрировались на том, что можем сделать сами", - цитирует испанца сайт УЕФА.

В первой игре "горожане" добыли выездную победу 2:1.