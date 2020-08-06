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Сарри: Ювентус выиграл самый трудный сезон Серии А в истории, теперь хотим добиться успеха в ЛЧ

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Сначала бы "Лион" обыграть

Сарри: Ювентус выиграл самый трудный сезон Серии А в истории, теперь хотим добиться успеха в ЛЧ
UA-Футбол
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Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри пообщался с журналистами накануне завтрашнего матча против "Лиона". Первую игру они проиграли со счетом 1:0

"Играть без болельщиков, в том числе и завтра, неприятно. Главному турниру в мире, Лиге чемпионов, они нужны еще больше. Давайте надеяться, что в ближайшем будущем условия позволят фанам вернуться на стадионы.

"Лион" защищается интенсивно и эффективно, опасно контратакует. Результат первого матча позволяет им подходить к игре с расчетом на эти качества. Нас ждет очень тяжелый матч, но не невозможный.

Мы рады, что выиграли, возможно, самый трудный сезон серии А в истории. Теперь было бы здорово поехать в Португалию и сыграть в финальной восьмерке. Это означало бы принадлежность к мировой элите.

Роналду? Он тренируется как надо, вчера забил потрясающий гол на тренировке. Он провел много матчей за короткое время, затем немного отдохнул и сейчас занимается интенсивно и энергично", - цитирует итальянца официальный сайт УЕФА.

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Отметим, что завтра "Ювентус" может выйти на игру без лидера.

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В статье: Ювентус (Турин) Лион Маурицио Сарри
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