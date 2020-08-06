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Зидан: Бэйл сказал мне, что не хочет играть c Ман Сити

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Наконец-то вещи названы своими именами

Зидан: Бэйл сказал мне, что не хочет играть c Ман Сити
Новина українською

Наставник "Реала" Зинедин Зидан на пресс-конференции перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" откровенно рассказал, почему оставил вне заявки вингера Гарета Бэйла.

"У нас с Гаретом был разговор тет-а-тет. Он выбрал не играть. Остальное останется только между нами, но он мне сказал, что не хочет выходить на поле", - цитирует тренера Sky Sports.

У Бэйла и Зидана не первый год напряженные отношения, но по ходу текущего сезона они испортились окончательно. В результате валлиец фактически перестал выходить на поле и забил лишь 2 гола в Примере.

При этом контракт Гарета со "Сливочными" истекает лишь через 2 года, а его зарплата по нему составляет аж 15 млн евро в год. Самого игрока не смущает отсутствие игровой практики, и разрывать договор он не хочет.

"Реал" без Бэйла сыграет против "Ман Сити" уже завтра, 7 августа. Первая игра между командами на "Бернабеу" завершилась победой "Горожан" - 2:1.

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В статье: Гарет Бэйл Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Комментарии (10)
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Лекарь (село Дарница)
06.08.2020 в 23:21
Бейлу надо отдать дОлжное, за его вклад в несколько серьезных трофеев. Но, в текущих реалиях, он стал балластом для команды. Жаль, что Зидан не смог найти для Бэйла мотивацию. Но тут, мне кажется, бОльшая часть вины именно на Бэйле.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
06.08.2020 в 23:23
Хороший когда-то был футболист, но травмы карьеру испортили. А потом и он сам, своим наплевательским отношением к клубу.
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0
0
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Микко82 (Херсон)
06.08.2020 в 22:55
Буде грати гольф.
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+3
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
06.08.2020 в 22:45
А він не казав,що не хоче з/п отримувать?
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+1
0
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Red_Cat (Салоники)
06.08.2020 в 22:45
не
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0
-1
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Red_Cat (Салоники)
06.08.2020 в 22:45
Бейл открытым текстом заявил черно*опому берберу: "я буду получть 15 лимонов в год и ни%уя не делать, а ты прыгай за бананами".
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+1
-4
Alex_ForzaMilan (Київ)
06.08.2020 в 22:46
Салоніки? Що там за команда і як називається стадіон?
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+2
-1
Лекарь (село Дарница)
06.08.2020 в 23:06
Насколько я помню, товарищ из Харькова.
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
06.08.2020 в 22:41
Лучшее, что сделал Бэйл для чемпионства Реала в этом году - редко выходил на поле. Надеемся, и с Сити эта магия сработает.
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+6
0
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Инспектор ( )
06.08.2020 в 22:30
Их нравы....
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+1
0


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