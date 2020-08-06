Зидан: Бэйл сказал мне, что не хочет играть c Ман Сити

Наставник "Реала" Зинедин Зидан на пресс-конференции перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" откровенно рассказал, почему оставил вне заявки вингера Гарета Бэйла.

"У нас с Гаретом был разговор тет-а-тет. Он выбрал не играть. Остальное останется только между нами, но он мне сказал, что не хочет выходить на поле", - цитирует тренера Sky Sports.

У Бэйла и Зидана не первый год напряженные отношения, но по ходу текущего сезона они испортились окончательно. В результате валлиец фактически перестал выходить на поле и забил лишь 2 гола в Примере.

При этом контракт Гарета со "Сливочными" истекает лишь через 2 года, а его зарплата по нему составляет аж 15 млн евро в год. Самого игрока не смущает отсутствие игровой практики, и разрывать договор он не хочет.

"Реал" без Бэйла сыграет против "Ман Сити" уже завтра, 7 августа. Первая игра между командами на "Бернабеу" завершилась победой "Горожан" - 2:1.