Зидан: Понимаем, что уступаем в счете и постараемся провести мощную игру

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан посетил пресс-конференцию перед встречей его команды с "Ман Сити". Первую игру они проиграли (1:2).

"Мы готовились к этому матчу. Понимаем, что уступаем в счете, но для это нас словно очередной финал, и мы постараемся провести мощную игру. Не знаю, как все сложится завтра, но это точно будет встреча двух очень сильных команд, и это главное.

Если мы хотим дойти до конца, нам предстоит сыграть четыре финала, и завтра - первый из них. Самое важное в том, что мы все в форме, поскольку у нас было десять дней на подготовку. Азар тоже в порядке", - цитирует француза сайт УЕФА.

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