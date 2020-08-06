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Зидан: Понимаем, что уступаем в счете и постараемся провести мощную игру
Будет очень непросто
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан посетил пресс-конференцию перед встречей его команды с "Ман Сити". Первую игру они проиграли (1:2).
"Мы готовились к этому матчу. Понимаем, что уступаем в счете, но для это нас словно очередной финал, и мы постараемся провести мощную игру. Не знаю, как все сложится завтра, но это точно будет встреча двух очень сильных команд, и это главное.
Если мы хотим дойти до конца, нам предстоит сыграть четыре финала, и завтра - первый из них. Самое важное в том, что мы все в форме, поскольку у нас было десять дней на подготовку. Азар тоже в порядке", - цитирует француза сайт УЕФА.
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