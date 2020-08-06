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Зидан: Понимаем, что уступаем в счете и постараемся провести мощную игру

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Будет очень непросто

Зидан: Понимаем, что уступаем в счете и постараемся провести мощную игру
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан посетил пресс-конференцию перед встречей его команды с "Ман Сити". Первую игру они проиграли (1:2).

"Мы готовились к этому матчу. Понимаем, что уступаем в счете, но для это нас словно очередной финал, и мы постараемся провести мощную игру. Не знаю, как все сложится завтра, но это точно будет встреча двух очень сильных команд, и это главное.

Если мы хотим дойти до конца, нам предстоит сыграть четыре финала, и завтра - первый из них. Самое важное в том, что мы все в форме, поскольку у нас было десять дней на подготовку. Азар тоже в порядке", - цитирует француза сайт УЕФА.

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Ранее Зидан рассказал, почему не взял на игру Гарета Бэйла.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
06.08.2020 в 23:40
Думаю, что Реал все шансы утратил в первой игре. В ответном матче шансы крайне призрачные. Посмотрим, как оно будет, но...
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