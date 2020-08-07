Хенесс: Отмена запрета на выступления Манчестер Сити в ЛЧ? Это пощечина УЕФА

Заместитель председателя исполнительного совета мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал отмену запрета на участие английского "Манчестер Сити" в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей. Цитирует Хенесса портал Goal.com.

"Когда я читаю мотивы CAS о смягчении наказания, то задаю себе вопрос: "О чем это вообще?" По сути, доводы УЕФА были очень слабыми. Суд увидел то же самое и не привел значимых доказательств нарушений "Манчестер Сити".