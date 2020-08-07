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Хенесс: Отмена запрета на выступления Манчестер Сити в ЛЧ? Это пощечина УЕФА

Лига Чемпионов
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Ули на связи

Хенесс: Отмена запрета на выступления Манчестер Сити в ЛЧ? Это пощечина УЕФА
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Заместитель председателя исполнительного совета мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал отмену запрета на участие английского "Манчестер Сити" в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей. Цитирует Хенесса портал Goal.com.

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"Когда я читаю мотивы CAS о смягчении наказания, то задаю себе вопрос: "О чем это вообще?" По сути, доводы УЕФА были очень слабыми. Суд увидел то же самое и не привел значимых доказательств нарушений "Манчестер Сити".

"Если судьи CAS пришли к выводу, что УЕФА плохо потрудился, то не нужно удивляться вердикту. Итог дела – это пощечина УЕФА".

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В статье: Бавария (Мюнхен) УЕФА Ули Хенесс Лига чемпионов CAS Манчестер Сити Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Goal.com

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