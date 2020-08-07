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Кике Сетьен: Чем чаще Барселона будет владеть мячом, тем меньше шансов будет у Наполи

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Тики-така?

Кике Сетьен: Чем чаще Барселона будет владеть мячом, тем меньше шансов будет у Наполи
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен посетил пресс-конференцию перед матчем с "Наполи". Сначала он рассказал об особенностях подготовки команды.

"Чемпионат мы закончили с позитивным настроем. И мне, и игрокам была нужна пауза, потому что мы провели очень много матчей без перерыва, что, конечно, влияло на команду. Однако сейчас, как мне кажется, у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этой встрече, восстановиться физически, взять несколько выходных и вернуться с новыми силами. Это благоприятно сказалось на тренировочном процессе, в рамках которого мы провели максимально плодотворную подготовку".

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Также Сетьен намекнул на вероятную тактику его команды в завтрашней игре.

"В идеале хотелось бы читать игру и в нужный момент проводить нужные комбинации. Выбор этих моментов чрезвычайно важен. Чем чаще мы будем владеть мячом, тем больше шансов у нас не пропустить. Как только соперник будет получать мяч, будем стараться действовать в обороне как можно более плотно", - цитирует испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч команды сыграли вничью.

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В статье: Барселона Наполи (Неаполь) Кике Сетьен
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