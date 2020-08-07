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ЛЧ. Манчестер Сити - Реал 2:1. Проваранили

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реал сегодня не показал своего характера

ЛЧ. Манчестер Сити - Реал 2:1. Проваранили
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Не финал, а не полуфинал и даже не 1/4-я. Уже на первой стадии плей-офф сошлись команды, каждая из которых достойна победы в Лиге чемпионов. Это противостояние называли скрытым "матч-болом", использовав который можно расчистить себе путь к победе в турнире. Высокие ставки, не так ли?

ЛЧ. Манчестер Сити - Реал 2:1. Проваранили - изображение 1

"Реал" и "Сити" действительно показали хороший футбол. Это был матч в лучших традициях Лиги чемпионов – с обоюдными моментами, с интригой и напряжением, нервами и мастерством. "Реал", наверное, выглядел немного хуже, но команда Зинедина Зидана редко беспокоится о качестве игры. Эта команда – это машина, заточенная на получение результата. Команда, которая умеет терпеть и выгрызать. Но сегодня характер "сливочных" нежился, а не взрывался.

Гости начали поединок неудачно – без атак, без осмысленной игры в центре поля, с ошибками в защите. После одной из таких, - в исполнении Рафаэля Варана, - Габриэль Жезус оказался перед мадридскими воротами и вовремя отдал передачу под удар Стерлингу. Тому не составило труда забить гол.

У Стерлинга еще до перерыва были возможности не только для дубля, но и для хет-трика. Но в одном из эпизодов Рахим не попал в створ, в другом – не перехитрил Куртуа. Дополняя рассказ об активности "МанСити", стоит вспомнить о моментах Фила Фодена и Жоау Канселу. Первый не попал в рамку, второй проиграл дуэль Тибо.

"МанСити" нагнетал? Бесспорно. Но и "Реал" не забывал об атаке. Собственно, забывать о ней было бы кощунством. Даже пропущенный от Стерлинга гол ничего не изменил – по-прежнему мадридцам нужно было забивать дважды.

ЛЧ. Манчестер Сити - Реал 2:1. Проваранили - изображение 2

Половину задачи выполнили Родриго с Бензема. Первый хорошо поработал на фланге, второй еще лучше пробил головой. Кроме этого, тянул одеяло на себя Эден Азар. Еще раз неплохо бил Бензема, напоминал о себе Лука Модрич – "Реал" мог попробовать выжать из первого тайма даже больше, чем один гол.

Вторая 45-минутка еще больше подчеркнула преимущество "МанСити" в плоскости контроля над мячом. И что важно – этот контроль конвертировался в остроту. Де Брюйне мог забивать сразу после возобновления игры, Стерлинг в очередной раз пробивал с прицелом под опорную ногу Куртуа (не пробил скалу). Но забивали подопечные Пепа сегодня только после грубых ошибок защитников соперника. Точнее, одного защитника – Рафаэля Варана. В простой ситуации на 68-й минуте француз сначала проиграл позицию Жезусу, а потом плохо отпасовал на Куртуа. Бразилец перехватил мяч и вернул "Сити" солидное преимущество.

ЛЧ. Манчестер Сити - Реал 2:1. Проваранили - изображение 3

Далее хозяева целиком и полностью действовали по ситуации – долго держали мяч, не обнажали зоны, свели к минимуму риск. И упрекать в этом "горожан" бессмысленно. Пеп Гвардиола оказался искуснее, в обоих матчах максимально эффективно используя ошибки оппонента. У "Реала" почти не было шансов отыграться, а "Сити" едва не увеличил преимущество благодаря удару Давида Сильвы со штрафного.

К финалу путь открыт? Сегодня, кроме устранения "Реала", "МанСити" дождался ухода с дистанции "Ювентуса". Команда Гвардиолы сыграет против "Лиона" в четвертьфинале и это будет уникальный шанс во второй раз в своей истории пройти в полуфинал турнира.

ЛЧ. Манчестер Сити - Реал 2:1. Проваранили - изображение 4

Англия. Манчестер. "Этихад Стэдиум"
"Манчестер Сити" - "Реал" 2:1
Голы: Рахим Стерлинг 9, Габриэл Жезус 68 - Карим Бензема 28

Первый матч - 2:1

"Манчестер Сити": Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Рахим Стерлинг (Давид Сильва 81), Илкай Гюндоган, Габриэл Жезус, Эмерик Лапорт, Родри Эрнандес (Николас Отаменди 89), Кевин Де Брюйне, Фернандиньо, Жоау Канселу, Филип Фоден (Бернарду Силва 67)

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес 83), Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Эден Азар (Лука Йович 83), Карлос Каземиро, Лука Модрич (Федерико Вальверде 83), Ферлан Менди, Родриго Силва (Марко Асенсио 62)

Предупреждение: Лука Модрич 81

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В статье: Рафаэль Варан Зинедин Зидан Манчестер Сити (Англия) Реал (Мадрид)
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Комментарии (120)
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Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:43
девиз Зидана - сезон без трофеев!
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0
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 00:26
Развалинами мадридской смердящей помойки удовлетворён
Ответить
+4
-4
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Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:34
все довольны!
Ответить
0
-3
Wertu098 (фуфлона)
08.08.2020 в 00:36
Ну порадуйтесь клоуны)))..я понимаю что у вас других радостей в жизни нет,вы так долго этого ждали,аж целый год!!..смотрите только не обосритесь от счастья,неудачники))))
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0
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:43
мутант редакционный. ты - кнопка, б_ть (с) Гепа
0
-1
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Spokoyno (Киев)
08.08.2020 в 00:25
Хоч МС і зіграв слабкіше ніж я очикував... Але і цього вистачило. І про суддівство дозвольте ляпнути слово Перший раз Стерлінг підковзнувся а другий Рахима відверто штовхали у спину. Утім тут Вам не ЛЛ з визначеним переможцем... тому арбітр дав "боротися"!
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0
-3
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RockNRoLLa (IF)
08.08.2020 в 00:29
Якби на місті Стерлінга впав один відомий гравець, то суддя точно призначив би пенальті
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.08.2020 в 00:42
как на падение фунта стерлинга отреагировал доллар саша? почему промолчала евра? куда смотрел швейцарский франк???
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0
0
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RockNRoLLa (IF)
08.08.2020 в 00:20
Лівий фланг в МС храмає на обидві ноги, я думаю Зіна не був би гірше Канселу, тим більше, шо гол пропустили звідти.. По грі - одні без Сєрьогі, інші теж без Сєрьогі. Але, якшо в одних в нападі є кому забити, то в інших захист зіграв хз як. В подальшому, хоч я і за МС, але думаю Баварія візьме цю ЛЧ
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
08.08.2020 в 00:22
Тоже думаю, что Бавария, но надо подождать.
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+3
-2
Algrab (Костопiль)
08.08.2020 в 00:17
Так, бачу оленяче стадо прискакало...А де ж головний олень із Монреалю зі своєю мантрою про " Пєрєс фсьо купіл"? Нє купіл....
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+2
-3
Wertu098 (фуфлона)
08.08.2020 в 00:19
Ждёт свежих новостей с лапландии)))..завтра утром олени подвезут прямиком в палату)))
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
08.08.2020 в 00:22
+1
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 00:26
Развалинами мадридской смердящей помойки удовлетворён
+2
-3
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 00:26
Развалинами мадридской смердящей помойки удовлетворён
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+2
-2
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RockNRoLLa (IF)
08.08.2020 в 00:31
Він в ступорі, тому що РМ програв, але йому всерівно треба відмазатись за свій «прогноз»
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+4
0
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MES QUE UN CLUB
08.08.2020 в 00:15
Поздравляю многочисленных болельщиков МС!!! По игре и обсуждать нечего. Возили «чемпионов» по газону как щенят непослушных за то, что накакали где нельзя этого делать. Это не ЛаЛига и левые судейские решения к счастью не проходят.... пока. После введения VAR, Реал превратился в ПСЖ, вылетает на первой же стадии плей-офф. Как тут с Рыдалом не согласишься по этому поводу. Так что ничего такого не произошло, это уровень Реала без вмешательства нечисти. PS. Кстати вы заметили, что к концу матча борода Рамоса реже стала. Нервничал и повыдёргивал наверное
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+5
-4
oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 00:16
Четвертый упоротый.
Ответить
+2
-5
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 00:27
Развалинами мадридской смердящей помойки удовлетворён
+3
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.08.2020 в 00:16
Многочисленные болельщики МС (которые сейчас уже переодеваются в форму барселоны), присоединяюсь к поздравлениям
Ответить
+6
-4
Algrab (Костопiль)
08.08.2020 в 00:18
+1
-3
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 00:27
Развалинами мадридской смердящей помойки удовлетворён
+2
-3
avatar
okolegko (Київ)
08.08.2020 в 00:26
Було б дуже символічно, якби ПСЖ влетів Аталанті
Ответить
+4
0
avatar
simplwhite (Киев)
08.08.2020 в 00:29
было бы еще лучше есл бы Малиновский закотил
+2
0
avatar
RockNRoLLa (IF)
08.08.2020 в 00:34
Було б, але дуже сумніваюсь. Аталанта або дуже перегоріла, судячи по матчу з Вероною та Інтером або хз.. Побачимо...
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.08.2020 в 00:34
малина любит кошек?
+1
-1
Wertu098 (фуфлона)
08.08.2020 в 00:13
Где тот клоун с лапландии ,который тут весь ммесяц писал ,что МС сольёт Реалу,потому что Перес их отмазал от бана))))...
Ответить
+4
-2
oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 00:14
Ну, не полючилесь
Ответить
+2
-2
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 00:27
Развалинами мадридской смердящей помойки удовлетворён
Ответить
+2
-2
avatar
oleksa_lv (Львів)
08.08.2020 в 00:12
Нічого страшного -підсилитись,шлак на куй..і успіх в новому сезоні прийде
Ответить
+2
-1
Wertu098 (фуфлона)
08.08.2020 в 00:14
Конечно ничего страшного..34 чемпионства ,13 ЛЧ...величие Реала ничего не может помрачить!!!!
Ответить
+2
-4
avatar
oleksa_lv (Львів)
08.08.2020 в 00:16
+1
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 00:28
Развалинами мадридской смердящей помойки удовлетворён
Ответить
+1
-2
avatar
okolegko (Київ)
08.08.2020 в 00:12
Мене цікавлять екземпляри, які щось варнякали з приводу виграшу і проходу Реалу. На чому базувалися їхні переконання? Чому МС мав програти? Епоха іспанського двадцятирічного домінування закінчилася. Це вже епоха динозаврів. Її можна здати в архів
Ответить
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 00:13
Это и так понятно.. каталонцев ждёт та же судьба
Ответить
+5
-2
avatar
Muxtarr (Днепр)
08.08.2020 в 00:17
Ждет, но на стадию позднее все-таки. Мы гордо вылетим от Баварии
+2
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
08.08.2020 в 00:18
Каталонцев будем обсуждать завтра, так что потерпи немножко.)
+6
-2
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 00:28
Развалинами мадридской смердящей помойки удовлетворён
+1
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.08.2020 в 00:14
А что, этот матч не мог развернуться в другую сторону? Не допусти две результативные ошибки на ровном месте, и будь в нападении еще чуточку точнее? Очень даже мог. Все решили эпизоды, как и в первом матче. А насчет конца доминирования, напомни-ка мне, от кого Ливерпуль бездарно вылетел в этом году? Вот-вот.
Ответить
+3
-2
oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 00:17
Не мог. Запас прочности у РМ в сравнении с МС никакой
+3
0
avatar
okolegko (Київ)
08.08.2020 в 00:18
Рахунок на табло. Про що можна вести розмову? Я це питання підіймав ще минулого року. Бабло перемагає все. Нині і надовго воно в АПЛ. А Ліверпуль вилетів тому, що головною метою цього сезону був виграш АПЛ за будь-яких обставин. І на той момент Ліверпуль знаходився в глибокій ігровій кризі, я про це писав неодноразово. Так що твій комент недоречний
+1
0
Wertu098 (фуфлона)
08.08.2020 в 00:20
Так и у Реала ЛаЛига была в приоритете!
0
-2
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okolegko (Київ)
08.08.2020 в 00:23
To Wertu098 (фуфлона). Так наче ж Реал нині на "підйомі", чи не так? А Ліверпуль на той момент знаходився в глибокій ігровій кризі, програючи навіть аутсайдерам АПЛ. Про що розмова?
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
08.08.2020 в 00:26
Так и Зидан заявлял, что основная цель этого сезона - Ла Лига. Если ты так хочешь выкручиваться, окей. Но Ливерпуль в овертайме размазали, да и Сити еще ничего не выиграли. Так что-то не нужно рассказывать про завершение испанского доминирования.
0
-2
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 00:28
Развалинами мадридской смердящей помойки удовлетворён
+2
-2
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okolegko (Київ)
08.08.2020 в 00:53
Достатньо звернутися до таблиці коефіцієнтів УЕФА за пару останніх сезонів, і все одразу стане зрозумілим
0
0
Wertu098 (фуфлона)
08.08.2020 в 00:12
Без Великого Капитана Рамоса,защита убогая у Реала!
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+2
-1
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Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:25
мутант редакционный. ты - кнопка, б_ть (с) Гепа
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+1
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 00:29
Развалинами мадридской смердящей помойки удовлетворён
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+2
-3
Wertu098 (фуфлона)
08.08.2020 в 00:11
Да,Варан конечно наплужил((..
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+3
-1
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Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:26
мутант редакционный. ты - кнопка, б_ть (с) Гепа
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+2
-2
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 00:29
Развалинами мадридской смердящей помойки удовлетворён
Ответить
+2
-3
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
08.08.2020 в 00:10
Варан без Рамоса - дно, Сити прошёл заслуженно.
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+4
0
Re-port
08.08.2020 в 00:10
Да уж, прогнозисты на этом сайте такое себе)) Сейнт Маркс с победой!
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+2
0
kapkan (Луганск)
08.08.2020 в 00:09
Бензема- один в поле не воин. А ,если по-делу, Мадрид не заслужил пройти дальше!!! Надеясь на одного старпера Бензема пройти Сити, как минимум, глупо!
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
08.08.2020 в 00:09
Дякую Реалу за гру, але програв не Реал, а один гравець... Шкода...Ман Сіті РЕАЛьний претендент на фінал. Будемо дивитися далі...
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+1
-3
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Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:25
мутант редакционный. ты - кнопка, б_ть (с) Гепа
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+2
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 00:30
Развалинами мадридской смердящей помойки удовлетворён
Ответить
+3
-1
avatar
Muxtarr (Днепр)
08.08.2020 в 00:09
Шо там ребятки? Где же ваш боевой настрой еще сегодня днем? Или Галя уже не Мадрид?
Ответить
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 00:09
Третий кретин на ветке
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+1
-5
avatar
Muxtarr (Днепр)
08.08.2020 в 00:10
Несу огнетушитель, несу! Потерпи родимый!
+3
-2
oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 00:11
Бабу себе найди, дебил. Может попустит
+2
-4
avatar
Muxtarr (Днепр)
08.08.2020 в 00:18
Спасибо, я уже 2 года как женат
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 00:20
Жена даёт другому? Ты это, подсуетись
+1
-3
avatar
Muxtarr (Днепр)
08.08.2020 в 00:23
Смешной ты мальчик. Наверное долго над шуткой думал. Иди вздрочни лучше, тебе-то о жене еще мечтать и мечтать.
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 00:29
Чмошник, решай проблемы с супругой.
0
-4
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 00:31
Развалинами мадридской смердящей помойки удовлетворён
+4
-2
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 00:30
Развалинами мадридской смердящей помойки удовлетворён
Ответить
+2
-2
Хулио Тебенадо (Барселона)
08.08.2020 в 00:54
Говорил же им сегодня, шо Хана Мадрид, не верили. Смешные право эти мадридасты.
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0
0
football oracul (Черновцы)
08.08.2020 в 00:09
Достали уже эти срачи на ветке. пишите по сути, пишите про футбол , а не обсырайте друг друга. Ман Сити сегодня был сильнее, вот и всё.
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+2
-2
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Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:15
ты не понял. здесь сейчас вылезет свора редакционных мадридастических ботов и зальет все дерьмом.
Ответить
+3
-3
Wertu098 (фуфлона)
08.08.2020 в 00:17
Так ты один з первых начинаешь тут лить дерьмо...и ещё на других начинаешь показывать...тупое существо
+2
-3
football oracul (Черновцы)
08.08.2020 в 00:27
Это ты не понял. Мне плевать на свору, ботов, мадридистов и всех остальных. Я фанат ФУТБОЛА, а не галимый глор, как некоторые
0
-2
Хулио Тебенадо (Барселона)
08.08.2020 в 00:16
Товарищ, вы не правы, срач - это наше всё! Спросите у Семьона, он не даст соврать.
Ответить
+4
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.08.2020 в 00:32
Зачем Тебенужно (Барса), а ты выхватывал его стримы на тытрубке?))))))))))
+1
-2
Хулио Тебенадо (Барселона)
08.08.2020 в 00:48
Не, а шо там? )
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
08.08.2020 в 00:08
Варана нужно продавать в Китай. Можно на органы. Но дело не только в нем. Надо было забивать 2 гола, а забили только один. Плохо сыграли и защита, и нападение. Азар так и не заиграл на должном уровне. Но хуже всех сыграла защита. Если бы не это обстоятельство, то можно было бы чего-то ожидать от нападения. А так - увы. Зидану нужно с многими прощаться, он уже превратились в тормоз. Надеемся - выводы будут сделаны.
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
08.08.2020 в 00:11
Да дело даже не в Варане, он сыграл как обычно без Рамоса. Он отличный страхующий, но не лидер обороны. Показательно было, когда Мадрид первые минут 5 от своих ворот отойти не мог - некому взять на себя ответственность. Вот это печально - когда закончит карьеру вся старая гвардия, останутся руины. Зидан на слабости конкурентов вывез Ла Лигу, но в свидетели трех ЛЧ подряд уже не потянули.
Ответить
+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
08.08.2020 в 00:15
Всё верно на 100%.Прощаться надо с многими. Гвардия уже не та.
+1
0
avatar
Muxtarr (Днепр)
08.08.2020 в 00:21
Респект тебе как наверное единственному адекватному болельщику Реала на этом сайте. Игра была по сути сделана еще в феврале, шансов у Реала было очень немного (в основном из-за отсутствия Рамоса). Команде нужна перестройка, я согласен.Но у вас хотя бы есть толковый тренер и вменяемое руководство, так что годика на два примерно мы увидим доминирование Реала в Испании, пока у Барсы новое (надеюсь) руководство не проведет свою чистку. И вот тогда уже посмотрим кто кого
Ответить
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
08.08.2020 в 00:28
Спасибо за ответ. Смена поколений - дело не одного дня. И точечными решениями здесь не обойтись. Желаю и вашим и нашим её решить с минимальными потерями. Я всегда говорю - хочу, чтобы Реал был лучше, а не чтобы Барса, или Атлетико, или Севилья и т.д. были хуже. Удачи.
+1
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
08.08.2020 в 00:06
Кто-то тут говорил, шо Карвахаль сейчас на подъёме... Бегал по полю весь переляканный на пару с Вараном.
Ответить
+2
-2
oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 00:07
Ты реально идиот?
Ответить
+2
-3
Хулио Тебенадо (Барселона)
08.08.2020 в 00:09
уткнись ч м о мадридастское
+2
-1
avatar
oleksa_lv (Львів)
08.08.2020 в 00:09
100%.)))
0
-2
avatar
oleksa_lv (Львів)
08.08.2020 в 00:04
Дякуємо Реал ! Но сьогодні-не наш день...((((
Ответить
+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.08.2020 в 00:05
ночь на дворе
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oleksa_lv (Львів)
08.08.2020 в 00:07
......не наша ніч...((((
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Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:04
мадридское г@вно элегантно спустили в канализацию.один редакционный "анал итик" предсказывал серию пенальти. семьон пук-пук-пук в лужу. как обычно.
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oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 00:08
Пипец.. сборище идиотов в сборе
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hardcorepwnz (Украина)
08.08.2020 в 00:09
Ну пусть порадуются уж, заслужили, все по делу. У людей может единственное счастье в этом году произошло, не надо с ними так строго.
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Algrab (Костопiль)
08.08.2020 в 00:10
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oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 00:10
Баб у дебилов нет что ли??
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Хулио Тебенадо (Барселона)
08.08.2020 в 00:11
Ой, та ладно тут пиз@еть. Обосрались по самые уши, то так и говорите. Шлемазлы блъ..
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hardcorepwnz (Украина)
08.08.2020 в 00:20
Барселинус, ты что-то сильно осмелел, как и Мес. Ваш же монреальский вожак скоро опять поедет в места не столь отдаленные, и вы тут будете по стойке смирно стоять и со всеми стараться быть дружелюбными. Не надо уподобаться монреальскому шизофренику, если вы такими не являетесь. Сегодня нашей команде не повезло, завтра вашей, но людьми нужно оставаться всегда.
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Хулио Тебенадо (Барселона)
08.08.2020 в 00:31
У меня тут нет вожаков, заруби это себе на носу Кова. А вот ты шо то быковать стал.. полка.. пирожок.. Шо за детский сад? Хочешь на..уй послать, то пошли, будь мужиком. Наш незабываемый Кова из Харькова.
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Po4eson (Одесса)
08.08.2020 в 00:04
Спасибо, Пеп!
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Хулио Тебенадо (Барселона)
08.08.2020 в 00:04
Мадридасты, ну а теперь заходим в анонс к матчу и смотрим самый первый коммент.
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Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:05
Победа МС 2-1
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hardcorepwnz (Украина)
08.08.2020 в 00:05
Молодец, возьми с полки пирожок. Надеюсь тебе полегчало, и сегодня будешь засыпать с улыбкой на лице.
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Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:12
дубинушка, у тебя сейчас пукан взорвется
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Хулио Тебенадо (Барселона)
08.08.2020 в 00:13
Слушай Кова, не пиз@и лишнего
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hardcorepwnz (Украина)
08.08.2020 в 00:22
Я тебе уже говорил, что я не Кова, а вот ты спалился, Барселинус. Ты меня и в прошлый раз об этом спрашивал. Значит не зря Алграб и другие тебя так называют.
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Algrab (Костопiль)
08.08.2020 в 00:25
Він у нас"многолікій"...
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Хулио Тебенадо (Барселона)
08.08.2020 в 00:27
Да Кова ты, Кова.. Ну, а кто же ещё?
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hardcorepwnz (Украина)
08.08.2020 в 00:29
Кова - это твой пропавший любовник что ли? Других людей на сайте нет?
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Хулио Тебенадо (Барселона)
08.08.2020 в 00:36
Нет, Кова это ты, позорник, и ты об этом знаешь. Шо, не так? Я тебя тут давно вычислил. Ты один раз оговорился и не заметил этого.
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hardcorepwnz (Украина)
08.08.2020 в 00:03
Ну чтож, спасибо, вы попытались, но худшие предположения подтвердились - без Рамоса команда играть не умеет. Это и катастрофический выход из обороны, и трясущиеся ножки Варана/Каземиро/Карвахаля, и общий боевой дух команды, которая так и не приблизилась даже к отыгрышу. А джокер Зидана Асенсио в этот раз не сработал. Сезон все равно считаю успешным, но Рамосозависимость придется очень скоро решать, капитан не вечный, и уже близок к финишу своей карьеры.
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Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:11
по пунктам. 1. команда не умеет играть. хоть со срамосом, хоть без срамоса. просто не умеет играть. играть умеет уголовник перес с арбитрами. это факт. липовый "чимпион" Испании этого сезона почти все матчи после карантина выигрывал исключительно с помощью подонков вроде лаоса и мансаны, забивая по одному-единственному голу с левых пенальти. 2. сезон успешный для подонков вроде лаоса и мансаны
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hardcorepwnz (Украина)
08.08.2020 в 00:23
по пунктам: 1. Мне все равно на твое мнение 2. Мне абсолютно все равно на твое мнение. Иди броди, ущербный, до очередного бана.
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Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:41
понятное дело. по существу ты все равно ничего сказать не можешь.
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metall5291 (Kharkiv)
08.08.2020 в 00:11
В общую победу не очень-то и верилось. Но сыграли еще хуже, чем ожидал. Грубейшие ляпы в защите, и не только от Варана.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.08.2020 в 00:02
розовый фламинго - дитя закака
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+3
-4
oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 00:02
Да уж.. ла лига полное дно..
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.08.2020 в 00:03
а лига1 тада шо?)))
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0
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Хулио Тебенадо (Барселона)
08.08.2020 в 00:01
Варан - баран.
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Инспектор ( )
07.08.2020 в 23:57
А сколько стоит защитник класса Варана?
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-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.08.2020 в 00:01
не стоит, а лежит
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+4
-1
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MES QUE UN CLUB
08.08.2020 в 00:19
+1
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Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:02
какая разница?
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