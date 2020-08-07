ЛЧ. Манчестер Сити - Реал 2:1. Проваранили

Не финал, а не полуфинал и даже не 1/4-я. Уже на первой стадии плей-офф сошлись команды, каждая из которых достойна победы в Лиге чемпионов. Это противостояние называли скрытым "матч-болом", использовав который можно расчистить себе путь к победе в турнире. Высокие ставки, не так ли?

"Реал" и "Сити" действительно показали хороший футбол. Это был матч в лучших традициях Лиги чемпионов – с обоюдными моментами, с интригой и напряжением, нервами и мастерством. "Реал", наверное, выглядел немного хуже, но команда Зинедина Зидана редко беспокоится о качестве игры. Эта команда – это машина, заточенная на получение результата. Команда, которая умеет терпеть и выгрызать. Но сегодня характер "сливочных" нежился, а не взрывался.

Гости начали поединок неудачно – без атак, без осмысленной игры в центре поля, с ошибками в защите. После одной из таких, - в исполнении Рафаэля Варана, - Габриэль Жезус оказался перед мадридскими воротами и вовремя отдал передачу под удар Стерлингу. Тому не составило труда забить гол.

У Стерлинга еще до перерыва были возможности не только для дубля, но и для хет-трика. Но в одном из эпизодов Рахим не попал в створ, в другом – не перехитрил Куртуа. Дополняя рассказ об активности "МанСити", стоит вспомнить о моментах Фила Фодена и Жоау Канселу. Первый не попал в рамку, второй проиграл дуэль Тибо.

"МанСити" нагнетал? Бесспорно. Но и "Реал" не забывал об атаке. Собственно, забывать о ней было бы кощунством. Даже пропущенный от Стерлинга гол ничего не изменил – по-прежнему мадридцам нужно было забивать дважды.

Половину задачи выполнили Родриго с Бензема. Первый хорошо поработал на фланге, второй еще лучше пробил головой. Кроме этого, тянул одеяло на себя Эден Азар. Еще раз неплохо бил Бензема, напоминал о себе Лука Модрич – "Реал" мог попробовать выжать из первого тайма даже больше, чем один гол.

Вторая 45-минутка еще больше подчеркнула преимущество "МанСити" в плоскости контроля над мячом. И что важно – этот контроль конвертировался в остроту. Де Брюйне мог забивать сразу после возобновления игры, Стерлинг в очередной раз пробивал с прицелом под опорную ногу Куртуа (не пробил скалу). Но забивали подопечные Пепа сегодня только после грубых ошибок защитников соперника. Точнее, одного защитника – Рафаэля Варана. В простой ситуации на 68-й минуте француз сначала проиграл позицию Жезусу, а потом плохо отпасовал на Куртуа. Бразилец перехватил мяч и вернул "Сити" солидное преимущество.

Далее хозяева целиком и полностью действовали по ситуации – долго держали мяч, не обнажали зоны, свели к минимуму риск. И упрекать в этом "горожан" бессмысленно. Пеп Гвардиола оказался искуснее, в обоих матчах максимально эффективно используя ошибки оппонента. У "Реала" почти не было шансов отыграться, а "Сити" едва не увеличил преимущество благодаря удару Давида Сильвы со штрафного.

К финалу путь открыт? Сегодня, кроме устранения "Реала", "МанСити" дождался ухода с дистанции "Ювентуса". Команда Гвардиолы сыграет против "Лиона" в четвертьфинале и это будет уникальный шанс во второй раз в своей истории пройти в полуфинал турнира.

Англия. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

"Манчестер Сити" - "Реал" 2:1

Голы: Рахим Стерлинг 9, Габриэл Жезус 68 - Карим Бензема 28

Первый матч - 2:1

"Манчестер Сити": Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Рахим Стерлинг (Давид Сильва 81), Илкай Гюндоган, Габриэл Жезус, Эмерик Лапорт, Родри Эрнандес (Николас Отаменди 89), Кевин Де Брюйне, Фернандиньо, Жоау Канселу, Филип Фоден (Бернарду Силва 67)

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес 83), Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Эден Азар (Лука Йович 83), Карлос Каземиро, Лука Модрич (Федерико Вальверде 83), Ферлан Менди, Родриго Силва (Марко Асенсио 62)

Предупреждение: Лука Модрич 81