Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кто, если не он? Сумасшедший удар Роналду, который подарил надежду Ювентусу
Но его усилий может быть недостаточно
"Ювентус" плохо начал игру с "Лионом", пропустив гол в самом начале встречи. После этого им нужно было забивать три.
Очень старался Роналду. Сначала он забил с пенальти, а во втором тайме отметился шедевром. Вот только будет ли этого достаточно?
Полный обзор матча вы можете увидеть
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Algrab (Костопiль)
08.08.2020 в 00:26
Ответить
0
-1
Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:49
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...