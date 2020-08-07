  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Кто, если не он? Сумасшедший удар Роналду, который подарил надежду Ювентусу
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кто, если не он? Сумасшедший удар Роналду, который подарил надежду Ювентусу

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но его усилий может быть недостаточно

Кто, если не он? Сумасшедший удар Роналду, который подарил надежду Ювентусу
UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" плохо начал игру с "Лионом", пропустив гол в самом начале встречи. После этого им нужно было забивать три.

Читайте такжеСарри: Роналду действует интуитивно и не полностью вписывается в тактические рамки

Очень старался Роналду. Сначала он забил с пенальти, а во втором тайме отметился шедевром. Вот только будет ли этого достаточно?

Полный обзор матча вы можете увидеть здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лион
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Algrab (Костопiль)
08.08.2020 в 00:26
Красава!!!
Ответить
0
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
08.08.2020 в 00:49
мутант редакционный. ты - кнопка, б_ть (с) Гепа
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...