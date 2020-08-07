Кто, если не он? Сумасшедший удар Роналду, который подарил надежду Ювентусу

"Ювентус" плохо начал игру с "Лионом", пропустив гол в самом начале встречи. После этого им нужно было забивать три.

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Очень старался Роналду. Сначала он забил с пенальти, а во втором тайме отметился шедевром. Вот только будет ли этого достаточно?