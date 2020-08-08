Цифры и факты игрового дня ЛЧ: Зидан впервые вылетает, Роналду забивает 130-й гол

Лига Чемпионов вернулась после карантина. В первый игровой день "Реал" вылетел от "Ман Сити", а "Лион" сотворил сенсацию, выбив самый титулованный клуб Италии. Ничего удивительного, что в такой день было установлено несколько интересных достижений.

Зинедин Зидан впервые вылетел из Лиги Чемпионов в качестве тренера. Французский специалист трижды с "Реалом" выигрывал турнир, но на четвертый свой заход на его пути оказался Гвардиола

Испанец стал лишь третим наставником в истории, который сумел дважды выбить "Реал" из ЛЧ (первый случай зафиксирован в сезоне 2010/11). Ранее такое удавалось Марчелло Липпи (1995/96, 2002/03) и Отмару Хитцфельду (2000/01, 2006/07)

Рахим Стерлинг, который открыл счет в матче, забил свой сотый гол за "Манчестер Сити". Более того, он отметился в 20-й раз в главном клубном турнире мира

Габи Жезус, забивший второй в ворота Куртуа, также отметился достижением. Он стал первым представителем английского клуба с 2003-го года, который забивал по голу в каждом матче одной стадии ЛЧ. Прошлым был Руд Ван Нистелрой

Рафаэль Варан, который по сути виноват в двух голах в ворота "Реала", получил от портала WhoScored оценку 4,62. Только Велтман из "Аякса" был оценен в этом сезоне ниже (4,27)

Переходим ко второй игре. Главный факт - "Лион" первая французская команда, которой удалось выбить "Ювентус" из Лиги Чемпионов. Аrrivederci.

Криштану Роналду впервые за десять лет не преодолел стадию 1/8 финала

Но не нужно винить португальца. Сегодня он отметился дублем (второй гол - шедевр ) и забил свой 130-й гол в рамках Лиги Чемпионов. Только 22 команды смогли забить больше в этом турнире

) и забил свой 130-й гол в рамках Лиги Чемпионов. Только 22 команды смогли забить больше в этом турнире Также Криштиану забил свой 12-й гол после карантина и теперь делит первое место с Робертом Левандовски. Вот только пятикратный обладатель Золотой Мяча уже не улучшит этот показатель

Отметим, что завтра также будут сыграны два поединка - "Бавария" - "Челси" и "Барселона" - "Наполи.