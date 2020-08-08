Гвардиола: Цель Ман Сити – победа в ЛЧ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о целях команды в Лиге Чемпионов после победы над "Реалом" (2:1, 4:2 по сумме двух матчей).

"Мы здесь, чтобы попытаться выиграть Лигу Чемпионов. Эта победа — еще один шаг, и если мы думаем, что этого достаточно, мы лишь покажем, насколько мы малы. Если ты хочешь выиграть турнир, ты должен побеждать большие клубы.

Важно, что мы победили "Реал" дважды. Зинедин Зидан никогда не проигрывает матчи в плей-офф. Вы сами видели, с каким спокойствием и каким характером они играют.

Наш собственный опыт говорит о том, что этот турнир наказывает тебя за ошибки. Жезус был нашим лучшим игроком в этих двух встречах, сегодня он создал первый гол и забил второй. Мы более чем заслужили выйти в следующий раунд", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.