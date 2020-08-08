Зидан: Пока что остаюсь тренером Реала

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (1:2, 2:4 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов:

"Мы заслуживаем высокую оценку за этот сезон. Варана не за что винить. Мы идем дальше с поднятыми головами, к новым целям. Мы так и сказали нашим парням. Нет нужды искать оправдания для этого матча. Мы отдали все, но иногда этого мало.

Мы не можем радоваться сегодня, но это футбол. Мы должны принять это поражение. У нас были моменты, мы просто не смогли их реализовать. Все остальное в этом сезоне нам на 95% удалось.

В целом, это был хороший сезон. Нам не хватило мелочей. Что касается меня и следующего сезона, сейчас нужно отдохнуть, а дальше посмотрим. Я остаюсь тренером мадридского "Реала" до тех пор, как не случится нечто неординарное. Я здесь. Я в деле.

Когда проигрываешь, надо признавать, что чего-то не хватило. Ключевым в этом противостоянии стал проигранный нами первый матч. Я хочу концентрироваться только на положительных моментах. Хорошо, это не самый лучший способ заканчивать сезон, но мы должны принять поражение. Мы проиграли и дома, и в гостях. Поэтому нужно просто поздравить Сити и двигаться дальше. Мы старались изменить ход противостояния, но нам это не удалось", – цитирует француза официальный сайт УЕФА.