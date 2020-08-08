Варан: Я должен принять ответственность за это поражение

Защитник "Реала" Рафаэль Варан взял на себя вину за поражение 2:1 от "Манчестер Сити" на "Этихад" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Сливочные" так и не нашли ответов на слаженный прессинг "Сити", что привело к множеству брака при выходе из обороны и двум фатальным ошибкам со стороны французского центрдефа.