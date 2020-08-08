Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Варан: Я должен принять ответственность за это поражение
Прессинг "Сити" не давал покоя французу
Защитник "Реала" Рафаэль Варан взял на себя вину за поражение 2:1 от "Манчестер Сити" на "Этихад" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Сливочные" так и не нашли ответов на слаженный прессинг "Сити", что привело к множеству брака при выходе из обороны и двум фатальным ошибкам со стороны французского центрдефа.
"Это поражение – на мне. Я беру ответственность за это на себя.
Мы хорошо подготовились, но на таком уровне ошибки очень дорого тебе обходятся. Я не могу объяснить эти ошибки — такое просто случается. Это был сложный вечер для меня.
Мне жаль своих партнеров по команде. Мне грустно от того, что мы вылетели. Подобное нечасто случалось в моей карьере. Теперь нам нужно проявить характер и принять этот результат", — цитирует Варана talkSPORT.