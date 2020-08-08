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Варан: Я должен принять ответственность за это поражение

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Прессинг "Сити" не давал покоя французу

Варан: Я должен принять ответственность за это поражение
Новина українською

Защитник "Реала" Рафаэль Варан взял на себя вину за поражение 2:1 от "Манчестер Сити" на "Этихад" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Сливочные" так и не нашли ответов на слаженный прессинг "Сити", что привело к множеству брака при выходе из обороны и двум фатальным ошибкам со стороны французского центрдефа.

"Это поражение – на мне. Я беру ответственность за это на себя.

Мы хорошо подготовились, но на таком уровне ошибки очень дорого тебе обходятся. Я не могу объяснить эти ошибки — такое просто случается. Это был сложный вечер для меня.

Мне жаль своих партнеров по команде. Мне грустно от того, что мы вылетели. Подобное нечасто случалось в моей карьере. Теперь нам нужно проявить характер и принять этот результат", — цитирует Варана talkSPORT.

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В статье: Рафаэль Варан "Краснодар"
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(2 голосов)
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Комментарии (2)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
08.08.2020 в 09:39
Їбать,містер очевидність
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Vantala (Kharkiv)
08.08.2020 в 09:35
Честно
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