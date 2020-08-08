Руди Гарсия: Лион сотворил настоящий подвиг

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия поделился эмоциями от выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов после игры с "Ювентусом" (2:1, 2:2 по сумме двух матчей).

"Это один из самых приятных моментов в моей карьере. Пройти "Ювентус" – это действительно подвиг. Сегодня мы увидели, насколько был важен результат первого матча (1:0), когда мы выиграли, не пропустив.

Пенальти, допущенный под конец первого тайма, был неприятен, до этого момента "Ювентус" был не так опасен. Это придало им уверенности. После этого Роналду забил настоящий лигочемпионский гол, но мы сохранили спокойствие, и это то, что я больше всего ценю в своей команде.

Я знаю этот стадион, я был здесь с "Ромой", так что я знаю, как тяжело победить здесь. Скажем так, это самое приятное поражение в моей карьере", – сказал Гарсия Sky Sport Italia.