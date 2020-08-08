Лига Чемпионов
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Гвардиола – рекордсмен по количеству побед над Реалом в 21 веке
Мадридцам все время достается от Пепа
"Манчестер Сити" выбил "Реал" из Лиги чемпионов, дважды обыграв "сливочных" со счетом 2:1.
Для Хосепа Гвардиола как тренера это уже 11-я победа над королевским клубом. Также еще по четыре раз команда Гвардиолы проигрывала и играла вничью.
Каталонский специалист возглавляет список тренеров, которые чаще всего обыгрывали "Реал" в XXI веке. После него идут Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде – по 9 побед.
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