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Гвардиола – рекордсмен по количеству побед над Реалом в 21 веке

Лига Чемпионов
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Мадридцам все время достается от Пепа

Гвардиола – рекордсмен по количеству побед над Реалом в 21 веке
Новина українською

"Манчестер Сити" выбил "Реал" из Лиги чемпионов, дважды обыграв "сливочных" со счетом 2:1.

Для Хосепа Гвардиола как тренера это уже 11-я победа над королевским клубом. Также еще по четыре раз команда Гвардиолы проигрывала и играла вничью.

Каталонский специалист возглавляет список тренеров, которые чаще всего обыгрывали "Реал" в XXI веке. После него идут Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде – по 9 побед.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия) Реал (Мадрид)
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