Гвардиола – рекордсмен по количеству побед над Реалом в 21 веке

"Манчестер Сити" выбил "Реал" из Лиги чемпионов, дважды обыграв "сливочных" со счетом 2:1.

Для Хосепа Гвардиола как тренера это уже 11-я победа над королевским клубом. Также еще по четыре раз команда Гвардиолы проигрывала и играла вничью.

Каталонский специалист возглавляет список тренеров, которые чаще всего обыгрывали "Реал" в XXI веке. После него идут Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде – по 9 побед.