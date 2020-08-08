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Хадсон-Одои: Хотим как минимум выиграть у Баварии

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Перед "синими" стоит почти непосильная задача после 0:3 дома

Хадсон-Одои: Хотим как минимум выиграть у Баварии
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Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои заявил, что его команда не собирается сдаваться раньше времени перед выездом к "Баварии" в Лиге Чемпионов, даже несмотря на неутешительный результат первого матча (0:3 на "Стэфорд Бридж")

"Думаю, мы настроимся на этот матч, как и на любой другой. На мой взгляд, ты никогда не можешь нервничать или суетиться, ты должен быть позитивно настроен и ощущать уверенность в себе в каждом матче, который играешь.

Факт в том, что мы хотим выиграть матч. Даже если мы не пройдем дальше, мы хотим выиграть матч. Мы постараемся изо всех сил, чтобы пройти дальше, мы выложимся без остатка, но если мы не пройдем дальше, мы хотим выиграть матч, как минимум.

Мы играем с "Баварией" в субботу — странный день и странное время для такого матча, однако мы должны сохранять концентрацию, позитивный настрой и надеяться на правильный результат", — цитирует Хадсон-Одои ESPN.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Каллум Хадсон-Одой
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