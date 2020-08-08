Флик: Видели результаты Челси после рестарта. С уважением подходим к матчу

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против лондонского "Челси".

"Мы подходим к игре с уважением к сопернику. Все видели какие результаты показывал "Челси" после рестарта АПЛ.

В то же самое время важно, чтобы мы подошли к матчу с уверенностью в своих силах. Мы хотим показывать оптимальную игру и побеждать в каждом матче", - рассказал наставник немецкого клуба.