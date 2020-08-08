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Флик: Видели результаты Челси после рестарта. С уважением подходим к матчу
Наставник "Баварии" высказался накануне поединка 1/8 ЛЧ против "аристократов"
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против лондонского "Челси".
"Мы подходим к игре с уважением к сопернику. Все видели какие результаты показывал "Челси" после рестарта АПЛ.
В то же самое время важно, чтобы мы подошли к матчу с уверенностью в своих силах. Мы хотим показывать оптимальную игру и побеждать в каждом матче", - рассказал наставник немецкого клуба.
Матч пройдет сегодня, начало - 22:00. В первом поединке "Бавария" на выезде победила "Челси" со счетом 3:0.