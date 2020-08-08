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Серхио Рамос: Нужно отдать должное победе в Ла Лиге, но Реал хотел большего

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Защитник "Реала" подвел итоги сезона для "сливочных"

Серхио Рамос: Нужно отдать должное победе в Ла Лиге, но Реал хотел большего
Новина українською

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мыслями после вылета "сливочных" в 1/8 Лиги чемпионов от "Манчестер Сити".

"Заканчивается нетипичный и странный сезон, очень тяжелый для всех. Есть горький привкус, потому что мы "Реал" и обязаны выигрывать все.

Нужно отдать должное победе в Ла Лиге, она была исключительной, и в Суперкубке тоже. Но мы расстроены вылетом из Лиги чемпионов. Мы хотели большего.

Пора отдохнуть, чтобы вернуться в следующем сезоне. Эти эмблема и история всегда заслуживают самого лучшего. В победах, в поражениях, всегда: Hala Madrid. Спасибо за вашу безусловную поддержку даже на расстоянии", – написал защитник в своем твиттере.

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В статье: Серхио Рамос Лига чемпионов Манчестер Сити (Англия)
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Комментарии (2)
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 18:53
Развалинами педрида удовлетворён
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0
-3
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.08.2020 в 18:50
А судьям должное уже отдали? Со всеми рассчитались?
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0
-3


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