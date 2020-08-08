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Серхио Рамос: Нужно отдать должное победе в Ла Лиге, но Реал хотел большего
Защитник "Реала" подвел итоги сезона для "сливочных"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мыслями после
"Заканчивается нетипичный и странный сезон, очень тяжелый для всех. Есть горький привкус, потому что мы "Реал" и обязаны выигрывать все.
Нужно отдать должное победе в Ла Лиге, она была исключительной, и в Суперкубке тоже. Но мы расстроены вылетом из Лиги чемпионов. Мы хотели большего.
Пора отдохнуть, чтобы вернуться в следующем сезоне. Эти эмблема и история всегда заслуживают самого лучшего. В победах, в поражениях, всегда: Hala Madrid. Спасибо за вашу безусловную поддержку даже на расстоянии", – написал защитник в своем твиттере.