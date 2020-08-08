Бавария - Челси 4:1. Полный контроль

“Бавария” оказалась в невыгодном положении по сравнению со своими конкурентами в Лиге чемпионов. Последний официальный матч мюнхенская команда сыграла более месяца назад. “Челси”, к примеру завершил сезон первого августа. “Бавария” попала в “сетку фаворитов” при жеребьевке Лиги чемпионов, поэтому времени на раскачку практически нет. Важность разгромной победы в Лондоне в первом матче невозможно переоценить – ответная игра по характеру иногда напоминала спарринг, что позволило мюнхенцам немного привести в порядок игровой тонус.

Игра имела полурасслабенный характер и из-за раннего гола “Баварии”. Гнабри вырезал точную передачу на ход Левандовски, и Кабальеро сбил поляка в своей штрафной. Пенальти, 1:0.

В середине второго тайма “Бавария” удвоила преимущество. Серия ошибок игроков “Челси” привела к провалу у своих ворот, в этот раз Левандовски выполнил ассист, а на завершении был Перишич.

После 2:0 “Бавария” немного выключилась из игры. Подобные случаи потери концентрации случались и в матчах Бундеслиги. Первый гол “Челси” был отменен из-за офсайда Абрахама, но потом Тэмми все же удалось провести один мяч, воспользовавшись ошибкой Нойера.

Игра все равно проходила под диктовку “Баварии”. Во втором тайме Ханси Флик выпустил на поле Зюле, Толиссо и Коутиньо, которые пропустили концовку чемпионата из-за травм. Французу даже удалось забить гол, воспользовавшись прострелом Левандовски, а точку в матче поставил Роберт, замкнув головой кросс Одриосолы.

“Бавария” не провела идеальный матч. Киммиху было немного неуютно на новой-старой позиции правого защитника, повреждения получили Боатенг и Дэвис. Однако свою главную задачу “Бавария” выполнила – “Челси” снова разгромлен и команда более-менее готова к четвертьфиналу.

Для “Челси” эта игра не имела значения. Команда Фрэнка Лэмпарда со следующего сезона начинает новый цикл, и возможно некоторые футболисты лондонского клуба сегодня провели последний матч в синей футболке.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” Мюнхен – “Челси” Лондон 4:1 (первый матч – 3:0)

Голы: Левандовски 10 (пен.), Перишич 24, Толиссо 76, Левандовски 83 – Абрахам 44

“Бавария”: Нойер – Киммих (Одриосола 71), Боатенг (Зюле 63), Алаба, Дэвис – Горетцка, Тиаго (Толиссо 71) – Гнабри (Хави Мартинес 81), Мюллер, Перишич (Коутиньо 64) – Левандовски

“Челси”: Кабальеро – Эмерсон, Зума, Кристенсен, Джеймс – Ковачич, Канте, Баркли – Маунт, Абрахам (Жиру 81), Хадсон-Одои

Предупреждения: Кабальеро 8, Эмерсон 43