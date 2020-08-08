Лига Чемпионов
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Мюллер повторил рекорд Лама по матчах в ЛЧ среди немцев
У обоих игроков по 112 матчей в Лиге чемпионов
В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" играет против лондонского "Челси" (первый тайм - 1:0).
Атакующий полузащитник немецкой команды Томас Мюллер вышел на этот поединок в стартовом составе. Этот матч стал для хавбека 112-м в главном еврокубке.
Таким образом, Мюллер повторил рекорд своего экс-одноклубника Филиппа Лама по количеству игр в ЛЧ среди немецких игроков.
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Источник:Gracenote Live
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