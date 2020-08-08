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Было ли нарушение? Как Барселона открыла счет в матче с Наполи
Гол забил защитник каталонцев Клеман Ленгле
В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов каталонская "Барселона" принимает "Наполи".
Счет в поединке открыл защитник "сине-гранатовых" Клеман Ленгле. Француз ударом головой замкнул подачу после углового в исполнении Ивана Ракитича. Перед самим ударом Ленгле оттолкнул защитника неаполитанцев, но арбитр встречи не увидел в этом эпизоде нарушение правил.
Видео первого гола "Барсы"
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Комментарии (9)
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Fancules (Дрогобич)
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недалековідКиева (Біла Церква)
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Spokoyno (Киев)
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Wertu098 (фуфлона)
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oda1979 (Запорожье)
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kalan-86 (Анкара)
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Dimka26 (Чернигов)
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