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Было ли нарушение? Как Барселона открыла счет в матче с Наполи

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Гол забил защитник каталонцев Клеман Ленгле

Было ли нарушение? Как Барселона открыла счет в матче с Наполи
Новина українською

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов каталонская "Барселона" принимает "Наполи".

Счет в поединке открыл защитник "сине-гранатовых" Клеман Ленгле. Француз ударом головой замкнул подачу после углового в исполнении Ивана Ракитича. Перед самим ударом Ленгле оттолкнул защитника неаполитанцев, но арбитр встречи не увидел в этом эпизоде нарушение правил.

Видео первого гола "Барсы"

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В статье: Лига чемпионов Барселона Наполи (Неаполь) Клеман Ленгле
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Комментарии (9)
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Fancules (Дрогобич)
08.08.2020 в 23:36
Мені здається, чи тут тільки Барсу розглядають як під мікроскопом. А чи розглянуть в такому випадку незарахований гол Мессі???
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0
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
08.08.2020 в 23:27
Шо, зарахували?
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.08.2020 в 23:12
розкидати захисників, як кеглі - такими голами можно пишатись, якщо ти Барселона)
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+2
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
08.08.2020 в 23:09
Два гравця виборюючи кращу позицію штовхаються... Один падає. Тому суддя вирішує не втручатися. От другий гол Мессі ото VARбітри наVARили. Як і пенальті у ворота господарів Як Піке показав раз там призначили то і тут!
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+1
-1
Wertu098 (фуфлона)
08.08.2020 в 23:19
Какое выбирали позицию,ленгле так толкнул ,что парень на кулибали упал,ты в своём уме?..или только видите Реал ..фуфлонские лицемеры
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
08.08.2020 в 23:08
Итого, 2 мяча у Барселоны левые. Счет 1-1
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+2
0
Wertu098 (фуфлона)
08.08.2020 в 23:08
Первый гол с нарушение,пенальти левый))..не у ж то Перес зарядил Чакира?))
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
08.08.2020 в 23:04
Чистое нарушение. Но согласен с предыдущим оратором. Второй там придется Наполи родить.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
08.08.2020 в 23:02
Да понятно, что нарушение. Толкает в горло. Правда, с такой убогой игрой Наполи, этот гол ничего н езначит.
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-1


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