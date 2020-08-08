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Как в старые времена. Месси обыграл нескольких защитников и пробил в дальний
Лионель забил второй гол "Барсы" в матче с "Наполи"
В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов каталонская "Барселона" принимает "Наполи" (3:1 - перерыв).
Второй гол "сине-гранатовых" в этой встрече забил капитан "Барсы" Лионель Месси. Аргентинец получил мяч на правом фланге атаки, сместился в центр, обыграл нескольких игроков итальянского клуба и пробил в дальний угол - 2:0.
Видео гола Лео Месси
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