Левандовски продлил голевую серию в ЛЧ до семи матчей

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" принимает лондонский "Челси".

Счет в матче открыл форвард немецкого клуба Роберт Левандовски - поляк сначала заработал пенальти на 7-й минуте встречи, а на 9-й сам же его и реализовал.

Благодаря этому голу, 31-летний нападающий продлил свою голевую серию в ЛЧ до семи матчей. Данное достижение покорялось лишь трем игрокам в истории главного еврокубка:

Криштиану Роналду в составе "Реала" - 8 матчей в сезоне 2013/14 и 11 матчей в сезоне 2017/18;

Руд ван Нистелрой в составе "Ман Юнайтед" - 8 матчей в сезоне 2002/03;

Эдинсон Кавани в составе "ПСЖ" - 7 матчей в сезоне 2016/17.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Левандовски забил 12 голов, Роберт - лучший бомбардир текущего розыграша.

Видео гола польского форварда