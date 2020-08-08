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Левандовски продлил голевую серию в ЛЧ до семи матчей
Ранее это удавалось только Кавани, ван Нистелрою и Роналду
В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" принимает лондонский "Челси".
Счет в матче открыл форвард немецкого клуба Роберт Левандовски - поляк сначала заработал пенальти на 7-й минуте встречи, а на 9-й сам же его и реализовал.
Благодаря этому голу, 31-летний нападающий продлил свою голевую серию в ЛЧ до семи матчей. Данное достижение покорялось лишь трем игрокам в истории главного еврокубка:
- Криштиану Роналду в составе "Реала" - 8 матчей в сезоне 2013/14 и 11 матчей в сезоне 2017/18;
- Руд ван Нистелрой в составе "Ман Юнайтед" - 8 матчей в сезоне 2002/03;
- Эдинсон Кавани в составе "ПСЖ" - 7 матчей в сезоне 2016/17.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Левандовски забил 12 голов, Роберт - лучший бомбардир текущего розыграша.
Видео гола польского форварда