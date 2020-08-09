Барселона - Наполи 3:1. Фактор Месси в действии

Домашняя ничья 1:1 оставляла "Наполи" кое-какие шансы на сенсацию в ответной игре, однако на деле "Барселона" оказалась сильнее практически во всех компонентах - от позиционной обороны до дриблинга и ударов в створ.

Интересно, что первый голевой шанс создали как раз итальянцы - Мертенс уже на 2-й минуте ударом с лету попал в штангу. Кто знает, как могла пойти игра, если бы "Наполи" тогда забил.

Впрочем, этого не случилось, зато "Барса" услышала звоночек, и через 8 минут открыла счет - Ленгле, предварительно потолкавшись с визави, головой замкнул навес с углового.

"Наполи" этот гол подкосил очень сильно - команда Дженнаро Гаттузо как-то обмякла, перестала бежать вперед и рассыпалась в защите. Лео Месси такие ситуации чувствует лучше всех - он в одиночку пошел на четверых защитников, чудом сохранил мяч и уже в падении послал его под дальнюю штангу. Гениальный гол!

Вскоре Лео оформил и дубль, но мяч отменили после видеоповтора - имело место минимальное касание рукой.

Месси это, однако, не успокоило, и под занавес первого тайма он заработал для "Барсы" пенальти, в безобидной ситуации отобрав мяч у Кулибали. Африканец в том эпизоде мощно зарядил Лионелю в голеностоп, после чего тот некоторое время не мог подняться. Из-за этого пенальти пришлось бить Суаресу - и он не подвел.

Ну а еще через три минуты защита "Барсы" в своих худших традициях вернула в матч интригу, сбив находившегося в неопасной позиции Мертенса. Инсинье с точки пробил не хуже Эль Пистолеро - и команды закончили ураганную первую половину со счетом 3:1.

Начало второго тайма осталось полностью за итальянцами - Гаттузо в раздевалке, судя по всему, накачал команду так, что она носилась, словно на велосипеде. Однако "Барса" не дрогнула, и все, что удалось выжать "Наполи" - несложный удар Инсинье головой после рикошета. А уже где-то с 60-й минуты инициативой вновь завладели хозяева.

Трио Суарес - Гризманн - Месси элегантно бегало в контратаки, на флангах активничали Альба и Семеду, да и Де Йонг не подкачал, хотя еще до старта сомнения были. Шутка ли - на 70-ю минуту "Барса" побеждала "Наполи" по количеству обводок 19-5.

По такой игре громом среди ясного неба мог стать гол Аркадиуша Милика на 80-й минуте, но и его судьи отменили - был минимальный офсайд. В остальном "Барса" вполне комфортно довела игру до победы, создав после перерыва не меньше опасных ситуаций, чем гости. И даже не сильно приустала в концовке, чем часто грешила по ходу чемпионата.

Теперь посмотрим, что Месси, Де Йонг и компания предложат еще более сильному сопернику - в четвертьфинале ЛЧ их ждет "Бавария". Ну а "Наполи" сезон-2019/20 завершает. Гаттузо сделал все, что мог, но этой команде нужна свежая кровь.

Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Наполи" - 3:1

Голы: Ленгле, 10, Месси, 23, Суарес, 45+1 (с пенальти) - Инсинье, 45+5 (с пенальти)

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Серхи Роберто, Ракитич, Де Йонг - Месси - Суарес (Фирпо, 90+1), Гризманн (Мончу, 84)

"Наполи": Оспина - Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй - Фабиан Руис (Эльмас, 79), Демме (Лоботка, 46), Зьелински (Лосано, 70) - Кальехон (Политано, 70), Мертенс, Инсинье (Милик, 79)

Предупреждения: Суарес, 90+2 - Зьелински, 60