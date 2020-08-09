  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Барселона - Наполи 3:1. Фактор Месси в действии
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Наполи 3:1. Фактор Месси в действии

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Лионель сделал разницу и вывел каталонцев в четвертьфинал ЛЧ

Барселона - Наполи 3:1. Фактор Месси в действии
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Домашняя ничья 1:1 оставляла "Наполи" кое-какие шансы на сенсацию в ответной игре, однако на деле "Барселона" оказалась сильнее практически во всех компонентах - от позиционной обороны до дриблинга и ударов в створ.

Интересно, что первый голевой шанс создали как раз итальянцы - Мертенс уже на 2-й минуте ударом с лету попал в штангу. Кто знает, как могла пойти игра, если бы "Наполи" тогда забил.

Впрочем, этого не случилось, зато "Барса" услышала звоночек, и через 8 минут открыла счет - Ленгле, предварительно потолкавшись с визави, головой замкнул навес с углового.

"Наполи" этот гол подкосил очень сильно - команда Дженнаро Гаттузо как-то обмякла, перестала бежать вперед и рассыпалась в защите. Лео Месси такие ситуации чувствует лучше всех - он в одиночку пошел на четверых защитников, чудом сохранил мяч и уже в падении послал его под дальнюю штангу. Гениальный гол!

Вскоре Лео оформил и дубль, но мяч отменили после видеоповтора - имело место минимальное касание рукой.

Месси это, однако, не успокоило, и под занавес первого тайма он заработал для "Барсы" пенальти, в безобидной ситуации отобрав мяч у Кулибали. Африканец в том эпизоде мощно зарядил Лионелю в голеностоп, после чего тот некоторое время не мог подняться. Из-за этого пенальти пришлось бить Суаресу - и он не подвел.

Ну а еще через три минуты защита "Барсы" в своих худших традициях вернула в матч интригу, сбив находившегося в неопасной позиции Мертенса. Инсинье с точки пробил не хуже Эль Пистолеро - и команды закончили ураганную первую половину со счетом 3:1.

Начало второго тайма осталось полностью за итальянцами - Гаттузо в раздевалке, судя по всему, накачал команду так, что она носилась, словно на велосипеде. Однако "Барса" не дрогнула, и все, что удалось выжать "Наполи" - несложный удар Инсинье головой после рикошета. А уже где-то с 60-й минуты инициативой вновь завладели хозяева.

Трио Суарес - Гризманн - Месси элегантно бегало в контратаки, на флангах активничали Альба и Семеду, да и Де Йонг не подкачал, хотя еще до старта сомнения были. Шутка ли - на 70-ю минуту "Барса" побеждала "Наполи" по количеству обводок 19-5.

По такой игре громом среди ясного неба мог стать гол Аркадиуша Милика на 80-й минуте, но и его судьи отменили - был минимальный офсайд. В остальном "Барса" вполне комфортно довела игру до победы, создав после перерыва не меньше опасных ситуаций, чем гости. И даже не сильно приустала в концовке, чем часто грешила по ходу чемпионата.

Теперь посмотрим, что Месси, Де Йонг и компания предложат еще более сильному сопернику - в четвертьфинале ЛЧ их ждет "Бавария". Ну а "Наполи" сезон-2019/20 завершает. Гаттузо сделал все, что мог, но этой команде нужна свежая кровь.

Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Наполи" - 3:1

Голы: Ленгле, 10, Месси, 23, Суарес, 45+1 (с пенальти) - Инсинье, 45+5 (с пенальти)

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Серхи Роберто, Ракитич, Де Йонг - Месси - Суарес (Фирпо, 90+1), Гризманн (Мончу, 84)

"Наполи": Оспина - Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй - Фабиан Руис (Эльмас, 79), Демме (Лоботка, 46), Зьелински (Лосано, 70) - Кальехон (Политано, 70), Мертенс, Инсинье (Милик, 79)

Предупреждения: Суарес, 90+2 - Зьелински, 60

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Дженнаро Гаттузо Луис Суарес Барселона Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (57)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Хулио Тебенадо (Барселона)
09.08.2020 в 01:19
Ну, а теперь заочно отвечаю все мадридастам и одному трёхбуквенному дебилу из Запорожья. Да, первый гол не надо было засчитывать, потому как до этого было нарушение правил со стороны Ленгле. Я это сразу себе отметил после просмотра повтора во время игры.
Ответить
+1
0
Algrab (Костопiль)
09.08.2020 в 01:16
Баварія порве барсюків з однаковим рахунком в двох матчах 4-1.
Ответить
0
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
09.08.2020 в 01:22
мутант редакционный. ты - кнопка, б_ть (с) Гепа
Ответить
+1
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
09.08.2020 в 01:31
Слушай, придурок, ты сегодня не с одай бухал вместе, не? Какие на..уй два матча?
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
09.08.2020 в 01:01
Вперед, Баварія!!!
Ответить
0
-2
avatar
Blackboria (Тернопіль)
09.08.2020 в 01:01
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
09.08.2020 в 01:11
Пішов н.х.р, олень тернопільський...
0
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
09.08.2020 в 01:14
мутант редакционный. ты - кнопка, б_ть (с) Гепа
Ответить
+1
-1
Trztrqtr (Украина)
09.08.2020 в 00:46
Первый гол конечно нельзя было засчитывать, странно что защитали, но никакой конспирологии там конечно не было. Ошиблись. Но Барса была лучше, в этой игре без вариантов, они бы не упустили свое, даже если б гол отменили.Если что-мне абсолютно фиолетово на Барселону, просто наблюдение.
Ответить
+1
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
09.08.2020 в 00:36
Всех поклонников лучшего клуба мира - Барсы С ПОБЕДОЙ!
Ответить
+4
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
09.08.2020 в 00:22
а что, в 1/4 Барса играет с Баварией? вот и проверим, кого еще Перес купил)
Ответить
+2
-3
СашаXM (Хмельницкий)
09.08.2020 в 00:16
барса очередной раз выехала на судьях (( позорище!
Ответить
+3
-6
йоперний театр (Наш футбол)
09.08.2020 в 00:17
Аби ляпнуть. Уважайте хотя би себя, если не соперника
Ответить
+3
-2
oda1979 (Запорожье)
09.08.2020 в 00:20
С какого? Первый гол левый абсолютно. А чудачества Пике в начале игры настораживали
+2
-2
йоперний театр (Наш футбол)
09.08.2020 в 00:35
Да согласен с вами про первий гол. Ну а что Пике? Что-то тянуло на пеналь, на карточку? Если ви действительно имеете желание по-общатся, то милости прошу, но если просто чтоби на мне ненависть свою согнать, то лучше проходите мимо.
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
09.08.2020 в 00:39
Пике обделался как вчера Варан. Левый гол снял нервозность.
+1
-2
йоперний театр (Наш футбол)
09.08.2020 в 00:47
Пике вообще уже староват для всего етого . Возможностей накосячить у него практически в каждом матче имеется, но в етот раз накосячил Варан ( если честно, искренне жаль его ). У Пике будет еще возможность, Бавария ето не Наполи.
+3
0
avatar
Spokoyno (Киев)
09.08.2020 в 00:15
Пішки... з окремим ривками утім безапеляційно! Іноді дійсно СУПЕРзірка може знищити СУПЕРника але не кожного. З Баварією повинні грати на всі СТО всі СТО! Суддівство ... Таке собі. Там якесь порушення при другому голі Мессі знайшли то відвертий удар ззаду по нозі сто раз передивлялися, але коли дотик ззаду був у карному господарів... одразу свиснув. Ну і гравці обох команд при контакті часто вимагали "протилежне"! Я підштовхнув - нормальна боротьба, мене то ЖАХливе порушення.
Ответить
+1
-2
Po4eson (Одесса)
09.08.2020 в 00:15
Бавария Мюнхен об газон мордой размажет
Ответить
+4
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
09.08.2020 в 00:34
размажет. разве что тебя, болезного.
Ответить
+1
-3
Wertu098 (фуфлона)
09.08.2020 в 00:12
Перес купил Чакира,поэтому фуфлона забила первый гол с нарушением,а это в самом начале игры,который повлиял на ход игры,и Наполи пришлось менять план на игру,ну и пенальти левый,у Кулибали нет глаз ззади,и он не мог видеть меську гнома,который вставил свои грабли специально!!!....а так да,Наполи слабый!
Ответить
+4
-4
Fancules (Дрогобич)
09.08.2020 в 00:22
Ну взагалі - то Наполі потрібно було забивати і до, і після забитого мяча Барси Цікаво, як вони мали змінювати цей "план на игру"
Ответить
+1
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
09.08.2020 в 00:55
мутант редакционный. ты - кнопка, б_ть (с) Гепа
Ответить
+1
-1
Liverpool 333 (Кировоград )
09.08.2020 в 00:10
За второй тайм 0 ударов по воротам у барселоны, та Бавария их разарвёт
Ответить
+4
-1
Хулио Тебенадо (Барселона)
09.08.2020 в 00:15
Согласен. Второй тайм это тихий ужас. Чувствую мои уши уже потихоньку начинают краснеть. )
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.08.2020 в 00:09
героическая домашняя VAR-победа с двумя левыми голами над 7м (седьмым) местом Италии - это достижение, достойное лучшего клуба мира в этой части галактики (с) ))) Ривалдо и Марадона курят в сторонке. На фоне этого турка Катя Монзуль кажется отличным арбитром, зря на нее гнал)
Ответить
+2
-3
йоперний театр (Наш футбол)
09.08.2020 в 00:11
Первий левий от Лангле, согласен. Какой второй?
Ответить
0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
09.08.2020 в 00:11
пеналь на Лео
+1
-2
lucky_guy
09.08.2020 в 00:13
Какие вообще сомнения в пенальти на Месси!? Он на мяче, удар в ногу. Все вопросы к Кулибали
Ответить
+1
-3
oda1979 (Запорожье)
09.08.2020 в 00:14
Какой там нах. пенальти??
+3
-4
йоперний театр (Наш футбол)
09.08.2020 в 00:14
Просмотри повтори. Если ти болельщик Реала и ненавидиш Барселону, ето не значит что его не било. Хотя би перед собой будьте обективни.
Ответить
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
09.08.2020 в 00:20
якщо пишеш українською, то пиши хоча б нею, не переходь на суржик) гравець Барси навмисно двома руками відштовхує захисника і забиває - норм, то боротьба. Кулібалі, виконуючи довгу передачу, б*є по нозі Лєо, якого навіть не бачить, динаміка моменту очевидна - грубєйшеє нарушеніє, пєнальті!!!!1111
+1
-4
йоперний театр (Наш футбол)
09.08.2020 в 00:27
Українську знаю не гірше від вас, тому і клавіатура українська. Не хочу забувати російську, бо тільки тут можу поспілкуватися на російській мові. Уважно подивіться куди весь час дивиться захисник.
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.08.2020 в 00:29
а куди він дивиться - в напрямку удару, а куди іще? хіба не так?
0
-1
йоперний театр (Наш футбол)
09.08.2020 в 00:37
Та ні, вроді постійно дивиться на м'яч, і ногу Месі не замітити дуже важко.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.08.2020 в 00:52
як ти в динаміці, за долю секунди, коли вже зробив замах для удару, можеш помітити ногу, що вискакує в тебе з-за спини? Кулібалі що, суперкомп*ютер?
0
0
lucky_guy
09.08.2020 в 00:44
Видел, не видел, вы вообще о чем толкуете? Месси мяч протолкнул и получил удар в ногу. Мяч в руки попадает тоже случайно и это повод не давать пенальти? Просто безобоснованный тупой хейт, видите только то, что хотите увидеть. А по поводу фола Лангле не понятно, как судья такой гол засчитал
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.08.2020 в 00:52
ничего никуда он не проталкивал)
0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
09.08.2020 в 00:54
бомбануло у среалопараноиков качественно. завтра утром еще подтянутся редакционные мутанты - алграбоанестезио, вообще окна в редакции запотеют...
Ответить
+1
-2
Хулио Тебенадо (Барселона)
09.08.2020 в 00:56
+1
-1
Хулио Тебенадо (Барселона)
09.08.2020 в 00:59
А пока только жалобное подвывание трёхбуквенного дебила из Запорожья и всё.
+1
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
09.08.2020 в 00:06
А где там у Месси рука была, шо то я не увидел на повторе? Перес?
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
09.08.2020 в 00:08
Дебилоид, первый мяч изменил все.
Ответить
+1
-5
Хулио Тебенадо (Барселона)
09.08.2020 в 00:11
Дебилоид, я про руку Месси, а не про гол Ленгле.
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
09.08.2020 в 00:13
Дебилоид, первый гол изменил полностью расклады на поле. Напомнить первые минуты и чудеса Пике? Ипать вы алени все убогие
+1
-5
Хулио Тебенадо (Барселона)
09.08.2020 в 00:18
Слушай, ты шо, в натуре дятел примороженный, я ему про Фому, а он мне про Ерёму. Ты шо, бухал сегодня с горя?
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
09.08.2020 в 00:19
Идиот, ты читать не умеешь? С логикой не знаком?
+1
-5
Хулио Тебенадо (Барселона)
09.08.2020 в 00:21
Да это ты урод конченный дое@ался до меня со своим голом Ленгле, глаза раззуй, дебила кусок.
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
09.08.2020 в 00:33
Чмошник, выучи футбольные правила. Чистое нарушение и с какого там гол? Алени реально больные
+1
-4
Хулио Тебенадо (Барселона)
09.08.2020 в 00:51
Короче, иди ты к козе в трещину, долбоё@
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
09.08.2020 в 00:04
Первый гол левый, сломал всю игру. Перес?
Ответить
+2
-4
avatar
Red_Cat (Салоники)
09.08.2020 в 00:37
у тебя голоса в голове... вселенский заговор... рептилоиды... масоны... бухать завязывай.
Ответить
+2
-2
oda1979 (Запорожье)
09.08.2020 в 00:40
Ты дебил?
Ответить
+2
-3
avatar
Red_Cat (Салоники)
09.08.2020 в 00:51
твой папа дебил. даже минусовать не стану...
0
-2
Хулио Тебенадо (Барселона)
09.08.2020 в 00:02
С такой игрой Баварию не пройдём однозначно.
Ответить
+3
-1
lucky_guy
09.08.2020 в 00:11
Боюсь с такой игрой Бавария нас изнасилует и выплюнет. Бегать нужно, а Барсы с этим очень туго. Кроме Роберто 0 игроков со скоростью необходимой для контратак (Дембеле даже вспоминать не хочется. Баварии достаточно прижать Барсу к воротам и голы посыпятся один за другим. 10% на выход в полуфинал, к сожалению. Нужны трансферы, на которые денег нет. Фанов с победой
Ответить
+2
-1
Хулио Тебенадо (Барселона)
09.08.2020 в 00:23
Абсолютно согласен.
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...