Переполох в Барселоне: у Месси опухла нога после матча с Наполи

Лионель Месси стал героем ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" (3:1), в котором он забил сам и заработал пенальти. Но без ложки дегтя не обошлось.

Как сообщает Cadena Cope, после удара Калиду Кулибали у аргентинца опухла и болит нога. Из-за этого он почти не делал ускорений во втором тайме.

Медики "Барсы" склоняются к мысли, что это просто ушиб, и Месси нужно 3-4 дня покоя, но на всякий случай уже сегодня утром аргентинец пройдет обследование. Все очень серьезно: даже минимальное повреждение сухожилия будет стоить лидеру каталонцев участия в четвертьфинале ЛЧ против "Баварии".

Месси в текущем сезоне по традиции тянет "Барселону" во всех турнирах - на его счету 30 голов и 26 ассистов в 42 матчах.