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Бавария - Челси 4:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Бавария - Челси, Лига Чемпионов, 8 августа 2020
Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала Лиги Чемпионов Бавария - Челси, в котором мюнхенцы не оставили сопернику никаких шансов. Героем встречи стал Роберт Левандовски, который сам забил дважды и дважды ассистировал партнерам - Толиссо и Перишичу. Поляк продолжил свою результативную серию в Лиге Чемпионов до семи матчей. В составе аристократов отличился Абрахам. В четвертьфинале Бавария сыграет с Барселоной.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Бавария - Челси 4:1
Голы: Левандовски 10 пен., Перишич 24 Толиссо 76, Левандовски 84 - Абрахам 44
Первый матч 3:0