  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бавария - Челси 4:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария - Челси 4:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бавария - Челси, Лига Чемпионов, 8 августа 2020

Бавария - Челси 4:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала Лиги Чемпионов Бавария - Челси, в котором мюнхенцы не оставили сопернику никаких шансов. Героем встречи стал Роберт Левандовски, который сам забил дважды и дважды ассистировал партнерам - Толиссо и Перишичу. Поляк продолжил свою результативную серию в Лиге Чемпионов до семи матчей. В составе аристократов отличился Абрахам. В четвертьфинале Бавария сыграет с Барселоной.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Бавария - Челси 4:1

Голы: Левандовски 10 пен., Перишич 24 Толиссо 76, Левандовски 84 - Абрахам 44

Первый матч 3:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Корентен Толиссо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...