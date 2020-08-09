Бавария - Челси 4:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала Лиги Чемпионов Бавария - Челси, в котором мюнхенцы не оставили сопернику никаких шансов. Героем встречи стал Роберт Левандовски, который сам забил дважды и дважды ассистировал партнерам - Толиссо и Перишичу. Поляк продолжил свою результативную серию в Лиге Чемпионов до семи матчей. В составе аристократов отличился Абрахам. В четвертьфинале Бавария сыграет с Барселоной.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Бавария - Челси 4:1

Голы: Левандовски 10 пен., Перишич 24 Толиссо 76, Левандовски 84 - Абрахам 44

Первый матч 3:0