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Лига Чемпионов. Расписание и сетка финальных раундов плей-офф
Календарь матчей плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2019/2020
Восьмого августа определились все участники четвертьфинала Лиги Чемпионов, который в этом сезоне из-за пандемии коронавируса состоится в одноматчевую формате. Также ранее УЕФА провел жеребьевку, определив полуфинальные пары. Добавим, что финальный турнир состоится в Лиссабоне. Матчи будут проходить на стадионах Жозе Алвеладе и Да Луш. Вашему вниманию расписание матчей и сетка "финальной восьмерки".
12 августа. 22:00. Да Луш (А1)
"Аталанта" (Бергамо) - "Пари Сен-Жермен" (Париж)
13 августа. 22:00. Жозе Алвеладе (А2)
"РБ Лейпциг" - "Атлетико" (Мадрид)
14 августа. 22:00. Да Луш (А3)
"Барселона" - "Бавария" (Мюнхен)
15 августа. 22:00. Жозе Алвеладе (А4)
"Манчестер Сити" - "Лион"
18 августа. 22:00. Да Луш
А1 - А2
19 августа. 22:00. Жозе Алвеладе
А3 - А4
23 августа. 22:00. Стадион Да Луш