Лига Чемпионов. Расписание и сетка финальных раундов плей-офф

Восьмого августа определились все участники четвертьфинала Лиги Чемпионов, который в этом сезоне из-за пандемии коронавируса состоится в одноматчевую формате. Также ранее УЕФА провел жеребьевку, определив полуфинальные пары. Добавим, что финальный турнир состоится в Лиссабоне. Матчи будут проходить на стадионах Жозе Алвеладе и Да Луш. Вашему вниманию расписание матчей и сетка "финальной восьмерки".

Четвертьфинал

12 августа. 22:00. Да Луш (А1)

"Аталанта" (Бергамо) - "Пари Сен-Жермен" (Париж)

13 августа. 22:00. Жозе Алвеладе (А2)

"РБ Лейпциг" - "Атлетико" (Мадрид)

14 августа. 22:00. Да Луш (А3)

"Барселона" - "Бавария" (Мюнхен)

15 августа. 22:00. Жозе Алвеладе (А4)

"Манчестер Сити" - "Лион"

Полуфинал

18 августа. 22:00. Да Луш

А1 - А2

19 августа. 22:00. Жозе Алвеладе

А3 - А4

Финал

23 августа. 22:00. Стадион Да Луш