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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Чемпионов. Расписание и сетка финальных раундов плей-офф

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Календарь матчей плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2019/2020

Лига Чемпионов. Расписание и сетка финальных раундов плей-офф
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Восьмого августа определились все участники четвертьфинала Лиги Чемпионов, который в этом сезоне из-за пандемии коронавируса состоится в одноматчевую формате. Также ранее УЕФА провел жеребьевку, определив полуфинальные пары. Добавим, что финальный турнир состоится в Лиссабоне. Матчи будут проходить на стадионах Жозе Алвеладе и Да Луш. Вашему вниманию расписание матчей и сетка "финальной восьмерки".

Четвертьфинал

12 августа. 22:00. Да Луш (А1)

"Аталанта" (Бергамо) - "Пари Сен-Жермен" (Париж)

13 августа. 22:00. Жозе Алвеладе (А2)

"РБ Лейпциг" - "Атлетико" (Мадрид)

14 августа. 22:00. Да Луш (А3)

"Барселона" - "Бавария" (Мюнхен)

15 августа. 22:00. Жозе Алвеладе (А4)

"Манчестер Сити" - "Лион"

Полуфинал

18 августа. 22:00. Да Луш

А1 - А2

19 августа. 22:00. Жозе Алвеладе

А3 - А4

Финал

23 августа. 22:00. Стадион Да Луш

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В статье: Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Барселона Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (2)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
09.08.2020 в 09:12
Всі гранди в нижній частині сітки (навіть команди,що вилетіли Ювентус з Реалом тут були) "Совпаденіє"? - "Не думав" Може то шейк постарався? Коли ще буде такий формат ЛЧ, щоб окупити свої 220млн?
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gavrik (Сумы)
09.08.2020 в 08:21
Неравные сетки получаются, Ман Сити - Бавария было бы украшением финала, а так с верхней половины только ПСЖ на финал тянет, и то не понятно в какой он форме
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