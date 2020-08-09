Лэмпард: У Челси много работы, но мы обязательно вернемся

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал разгромный вылет из Лиги Чемпионов от "Баварии" (1:7 по сумме двух встреч), пообещав извлечь урок из произошедшего.

"Сыграть против "Баварии" с ее опытом — это хорошее упражнение для нас и многих наших игроков, проводящих свой дебютный сезон. Учитывая колоссальную разницу в опыте, я увидел много хороших вещей в команде, но были и плохие вещи.

Мы совершали индивидуальные ошибки, благодаря которым они забивали голы. Когда подобное происходит на таком уровне, тебе конец. Я вижу, куда хочу двигаться, и я знаю, что мы вернемся.

Мы находимся в процессе создания команды, и у нас много работы. Случившееся не является нормой для "Челси". За последние 20 лет у "Челси" были команды, находящиеся на своем пике, и были игроки, находящиеся на своем пике. Азар и Коста, Терри и Дрогба. Мы сражались за титул год за годом, регулярно достигали финалов и полуфиналов. Сейчас этого нет.

В лице Эдена Азара мы потеряли практически лучшего игрока в лиге. Обычно "Челси" не ставит перед собой задачу финишировать на четвертом месте, потому что мы хотим большего, но у нас есть ощущение, что мы кое-чего добились с этим коллективом. Теперь настало время подумать, как мы можем прибавить.

Мы будем искать усиление и уже кое-чего добились в этом отношении. Есть ощущение, что нам чего-то не хватает, тогда как другие клубы тратили и становились лучше. Комплектация состава — важная часть футбола. Пора подумать, как и где мы можем стать лучше", — цитирует Лэмпарда BT Sport.