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Сетьен: Поздравил Гаттузо с эволюцией Наполи, они становятся все сильнее и сильнее

Лига Чемпионов
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Наставник "Барсы" похвалил коллегу

Сетьен: Поздравил Гаттузо с эволюцией Наполи, они становятся все сильнее и сильнее
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" (3:1).

"Мы хотели сделать этот первый шаг и ждать следующих матчей с тем же энтузиазмом, с каким ждали этот. Команда сыграла хорошо, мы заслужили победу. То, чего мы добились, нелегко. Нам пришлось защищаться с умом. Мы встречались с одной из лучших команд Италии.

Все оставшиеся соперники сильны, матчи будут сложными. Будет нелегко и "Баварии", и нам. Это отличная команда, но и мы тоже сильны.

Я поздравил Гаттузо с тем, насколько невероятна проделанная им работа, с эволюцией, которую пережила команда. Он добился невероятного успеха. С каждым днем они становятся все сильнее, и это его заслуга. Я его преданный фанат", – цитирует Сетьена Marca.

В четвертьфинале "Барса" встретится с "Баварией". Матч состоится 14 августа.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Барселона Наполи (Неаполь) Кике Сетьен
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