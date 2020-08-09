Сетьен: Поздравил Гаттузо с эволюцией Наполи, они становятся все сильнее и сильнее

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" (3:1).

"Мы хотели сделать этот первый шаг и ждать следующих матчей с тем же энтузиазмом, с каким ждали этот. Команда сыграла хорошо, мы заслужили победу. То, чего мы добились, нелегко. Нам пришлось защищаться с умом. Мы встречались с одной из лучших команд Италии.

Все оставшиеся соперники сильны, матчи будут сложными. Будет нелегко и "Баварии", и нам. Это отличная команда, но и мы тоже сильны.

Я поздравил Гаттузо с тем, насколько невероятна проделанная им работа, с эволюцией, которую пережила команда. Он добился невероятного успеха. С каждым днем они становятся все сильнее, и это его заслуга. Я его преданный фанат", – цитирует Сетьена Marca.