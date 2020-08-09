Герой футбольного дня. Лионель Месси

Вообще о подвигах Лионеля Месси написано уже столько, что хватит на целую библиотеку. Но что делать, если аргентинец и в 33 года продолжает творить историю?

Нет, вы не подумайте - победа над "Наполи" - это не какое-то сумасшедшее достижение. "Та самая", праймовая "Барса" даже бы не заметила такого соперника, да и для нынешней это не более, чем промежуточный этап. И тем не менее, даже его могло не случиться, если бы не индивидуальное качество Лео.

Продвинутые юзеры пользуются сейчас таким показателем, как xG - ожидаемые голы. Так вот во вчерашнем матче "Наполи" добился показателя xG 2,15, тогда как у "Барсы" он составил лишь 1,1.

Грубо говоря, итальянцы создали вдвое больше ситуаций, при которых могли забить. "Барса" же умудрилась отправить в ворота соперника втрое больше голов, чем на это рассчитывала статистика. И это даже не удивило, ведь в составе каталонцев есть Месси.

То, как он забил второй мяч в ворота "Партенопеи" - это пиршество для футбольных гурманов. Обыграл двоих, уткнулся в третьего, упал, чудом сохранил мяч, снова упал и уже в падении послал мяч по недосягаемой для вратаря траектории - ну вот кто еще так может? Вроде, 33 года уже уроженцу Росарио, а повторить его фокусы некому.

Потом третий гол - это про работоспособность. Запрессинговать ведущего центрбека соперника в его же штрафной, и при этом успеть первым коснуться мяча, хотя у Кулибали был гандикап в метр-полтора - это тоже кайф, но иного рода. Любой тренер мечтает, чтобы его форварды были агрессивны в отборе. Месси не прикрывает зону и не прессингует 90 минут - он включается эпизодически, в те минуты, когда, по его мнению, соперник особенно уязвим. Как только он это учуял, у Кулибали не осталось шансов.

Ну и второй тайм как образец самопожертвования. Уже после матча стало известно, что после стыка с Калиду нога у Месси опухла и болела, из-за чего он почти не ускорялся после перерыва. Но Лео все равно вышел на поле, чтобы структура игры "Барсы" не рухнула, и команда достояла до финального свистка.

Так феноменальный индивидуальный перфоманс одного человека перевесил все потуги "Наполи", которому даже требовательный Гаттузо после матча не смог ничего закинуть. Его парни реально старались, но эффективность стараний всегда определяется индивидуальным качеством исполнителей. Одно дело, когда старается Мертенс, а другое - когда это делает Месси.

Ну и последний штрих к портрету - растерянное лицо Кике Сетьена на скамейке. Он не радовался, не чувствовал себя вовлеченным в процесс и даже боялся делать замены вплоть до 84-й минуты. Перед игрой на пресс-конференции он что-то сказал про сверхвысокий процент контроля - типа, пока мяч у нас, нам не забьют. Но на деле "Барса" сыграла совсем иначе и закончила встречу с 51% владения. Команда действовала так, как удобно Месси, а не как хотел Сетьен.

Зачем "Барсе" такой тренер - вопрос на засыпку, но он теперь вторичен. Куда важнее то, успеет ли Лео восстановиться к "Баварии". Без него каталонцам ловить будет вообще нечего. С ним же шансы обязательно будут, если никто из партнеров не дрогнет. Хотя, конечно, "Бавария" и при таком раскладе будет фаворитом - все-таки, она свою смену поколений уже провела, а "Барсу" продолжает тянуть тот же парень, что и 10-12 лет назад.