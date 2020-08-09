  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ребров, Милевский и Швед узнали соперников по квалификации ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров, Милевский и Швед узнали соперников по квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

В Ньоне прошла жеребьевка отбора к уже новому сезону

Ребров, Милевский и Швед узнали соперников по квалификации ЛЧ
Новина українською

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов 2020/21.

Пока топ-клубы смакуют плей-офф нынешней Лиги Чемпионов, клубы поскромнее уже борются за право участия в новом розыгрыше турнира на следующий сезон.

По результатам жеребьевки венгерскому "Ференцварошу" под руководством Сергея Реброва в соперники достался шведский "Юргорден". "Селтику" Марьяна Шведа достался исландский "Рейкьявик", а бресткому "Динамо" с Милевский, Хачериди и Нойком в составе досталась казахстанская "Астана", еще недавно возглавляемая Романом Григорчуком. Еще один наш легионер Иван Трубочкин вместе с грузинским "Динамо" встретится с албанской "Тираной".

Матчи первой стадии квалификации пройдут 18 и 19 августа, а все противостояния будут состоять всего из одной игры.

Ребров, Милевский и Швед узнали соперников по квалификации ЛЧ - изображение 1
Ребров, Милевский и Швед узнали соперников по квалификации ЛЧ - изображение 2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Сергей Ребров Иван Трубочкин Александр Нойок Динамо (Тбилиси) Ференцварош (Будапешт) Динамо (Брест)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...