Ребров, Милевский и Швед узнали соперников по квалификации ЛЧ

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов 2020/21.

Пока топ-клубы смакуют плей-офф нынешней Лиги Чемпионов, клубы поскромнее уже борются за право участия в новом розыгрыше турнира на следующий сезон.

По результатам жеребьевки венгерскому "Ференцварошу" под руководством Сергея Реброва в соперники достался шведский "Юргорден". "Селтику" Марьяна Шведа достался исландский "Рейкьявик", а бресткому "Динамо" с Милевский, Хачериди и Нойком в составе досталась казахстанская "Астана", еще недавно возглавляемая Романом Григорчуком. Еще один наш легионер Иван Трубочкин вместе с грузинским "Динамо" встретится с албанской "Тираной".

Матчи первой стадии квалификации пройдут 18 и 19 августа, а все противостояния будут состоять всего из одной игры.