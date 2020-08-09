Месси отказался жать руку Чакыру после того, как арбитр отменил гол Лео

Это только в редакции уа-футбол пару человек называют гол Ленгле сомнительным. А весь футбольный мир, в том числе, мадридская Марка устами Оливера Андухара, считает гол Ленгле правильным. Что касается того, кому лучший футболист мира - Лео Месси не ответил соприкосновением кулака (новое приветствие в период пандемии), то мнения разделились. Одни говорят, что Лео унизил Чакыра, другие, что это был Манолас..Тот Манолас, который, играя за Рому, забил Барсе третий гол. Но не сам факт гола мог возмутить Лео... Этот Манолас регулярно после этого отпускал язвительные комментарии в адрес Барсы и Месси...