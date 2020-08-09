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Месси отказался жать руку Чакыру после того, как арбитр отменил гол Лео

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Лео остался недоволен судейством?

Месси отказался жать руку Чакыру после того, как арбитр отменил гол Лео
Новина українською

Главный герой вчерашнего матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Барсой" и "Наполи" (3:1) Лионель Месси отказался жать руку арбитру встречи Джюнейту Чакыру.

По ходу встречи турецкий судья принял целый ряд сомнительных решений, отменив гол Месси за игру рукой, засчитав сомнительный гол Лангле и не только.

Судя по всему, аргентинец был категорично не согласен с судейством, что и побудило его на подобное поведение.

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В статье: Джюнейт Чакыр Лионель Месси Барселона
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(2 голосов)
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Комментарии (5)
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dmitroj88
09.08.2020 в 16:15
Нытик
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2020 в 15:43
Это только в редакции уа-футбол пару человек называют гол Ленгле сомнительным. А весь футбольный мир, в том числе, мадридская Марка устами Оливера Андухара, считает гол Ленгле правильным. Что касается того, кому лучший футболист мира - Лео Месси не ответил соприкосновением кулака (новое приветствие в период пандемии), то мнения разделились. Одни говорят, что Лео унизил Чакыра, другие, что это был Манолас..Тот Манолас, который, играя за Рому, забил Барсе третий гол. Но не сам факт гола мог возмутить Лео... Этот Манолас регулярно после этого отпускал язвительные комментарии в адрес Барсы и Месси...
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+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
09.08.2020 в 16:28
О, глубочайший. Мы, как всегда. с тобой согласны. Пиши, нам интересно, не замыкайся в себе.
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0
0
miha (Нежин)
09.08.2020 в 15:39
Хороший футболист не равно хорошему человеку. скорее наоборот, раз играет в такой симуляц лиге.
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+2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2020 в 15:43
Здесь нет речи про Криштиано Роналду...
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+1
-3


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