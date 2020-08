Месси отказался жать руку Чакыру после того, как арбитр отменил гол Лео

Главный герой вчерашнего матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Барсой" и "Наполи" (3:1) Лионель Месси отказался жать руку арбитру встречи Джюнейту Чакыру.

По ходу встречи турецкий судья принял целый ряд сомнительных решений, отменив гол Месси за игру рукой, засчитав сомнительный гол Лангле и не только.

Судя по всему, аргентинец был категорично не согласен с судейством, что и побудило его на подобное поведение.

@TheEuropeanLad messi refuses to give referee Cüneyt Cakir a fist bomb at the end of the game. Maybe he is still not amused that his 2 goal doesent count pic.twitter.com/WYZHemu0AY