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Состоялись первые матчи Лиги чемпионов 2020/21. Сан-Марино и Андорра сходят с дистанции

Лига Чемпионов
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Первые триумфаторы и неудачники

Состоялись первые матчи Лиги чемпионов 2020/21. Сан-Марино и Андорра сходят с дистанции
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Лига чемпионов 2019/20 еще только подошла к решающим стадиям, а уже стартовал следующий розыгрыш турнира. В частности, вчера, восьмого августа, состоялись полуфинальные матчи предварительного этапа. По регламенту, напомним, четыре команды-представители последних четырех Ассоциаций в Таблице коэффициентов УЕФА, разыгрывают между собой одно место в первом квалификационном раунде. Формат – по одному матчу в полуфинале и финале.

Итак, вчера сильнейшая команда Сан-Марино "Тре Фиори" уступила "Линфилду" (Северная Ирландия) 0:2, а "Дрита" из Косово обыграла чемпиона Андорры "Интер" 2:1.

"Дрита" и "Линфилд" сыграют в финале 11-го августа, а победитель матча в первом раунде отбора Лиги чемпионов сойдется с польской "Легией".

Добавим, что неудачники предварительного раунда Лиги чемпионов не прощаются с еврокубками, а получат шанс в Лиге Европы. Они сыграют во втором квалификационном раунде ветки чемпионов.

Также надо отметить, что уже состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и предварительного раунда квалификации Лиги Европы. Матчи запланированы на 18-е, 19-е и 20-е августа.

Лига чемпионов. Предварительный раунд. Полуфиналы

"Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Линфилд" (Северная Ирладия) 0:2
Голы: Бастье Эри 71, Кристи Мансинга 82

***

"Дрита" (Косово) - "Интер Д Эскальдес" (Андорра) 2:1
Голы: Хевдет Шабани 21, Лум Намана 45 - Эмили Гарсия 29

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В статье: Лига чемпионов предварительный раунд Линфилд (Белфаст) Дрита (Гнилане) Интер Эскальдес (Андорра-ла-Велья) Тре Фиори (Фьорентино)
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