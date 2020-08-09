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Состоялись первые матчи Лиги чемпионов 2020/21. Сан-Марино и Андорра сходят с дистанции
Первые триумфаторы и неудачники
Лига чемпионов 2019/20 еще только подошла к решающим стадиям, а уже стартовал следующий розыгрыш турнира. В частности, вчера, восьмого августа, состоялись полуфинальные матчи предварительного этапа. По регламенту, напомним, четыре команды-представители последних четырех Ассоциаций в Таблице коэффициентов УЕФА, разыгрывают между собой одно место в первом квалификационном раунде. Формат – по одному матчу в полуфинале и финале.
Итак, вчера сильнейшая команда Сан-Марино "Тре Фиори" уступила "Линфилду" (Северная Ирландия) 0:2, а "Дрита" из Косово обыграла чемпиона Андорры "Интер" 2:1.
"Дрита" и "Линфилд" сыграют в финале 11-го августа, а победитель матча в первом раунде отбора Лиги чемпионов сойдется с польской "Легией".
Добавим, что неудачники предварительного раунда Лиги чемпионов не прощаются с еврокубками, а получат шанс в Лиге Европы. Они сыграют во втором квалификационном раунде ветки чемпионов.
Также надо отметить, что уже
"Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Линфилд" (Северная Ирладия) 0:2
Голы: Бастье Эри 71, Кристи Мансинга 82
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"Дрита" (Косово) - "Интер Д Эскальдес" (Андорра) 2:1
Голы: Хевдет Шабани 21, Лум Намана 45 - Эмили Гарсия 29