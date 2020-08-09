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В Барсе уверены, что Месси успеет восстановиться к Баварии

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Нога Лео опухла после столкновения с Кулибали

В Барсе уверены, что Месси успеет восстановиться к Баварии
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" (3:1).

Лео получил по ногам от Калиду Кулибали, заработав не только пенальти, но и повреждение. После стыка у Месси опухла нога.

В клубе сообщают, что это лишь ушиб, и верят, что немного отдохнув, он будет готов к четвертьфиналу.

Времени на восстановление у аргентинца не так уж много, ведь матч с "Баварией" пройдет уже 14 августа.

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В статье: Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Барселона
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Комментарии (1)
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prockop4uck (Киев)
09.08.2020 в 16:14
О! Против Баварии кишка тонка, уже отмазки пошли)
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