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Гол Роналду в ворота Лиона признан лучшим по итогам ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Криштиану забил невероятный гол

Гол Роналду в ворота Лиона признан лучшим по итогам ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов
Новина українською

Гол форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота "Лиона" (2:1) признан лучшим по итогам прошедших матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

35-летний португалец отметился забитым мячом с дальней дистанции.

В голосовании за лучший гол недели также можно было проголосовать за Карима Бензема ("Реал"), Роберта Левандовски ("Бавария") и Лионеля Месси ("Барселона").

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Олимпик (Лион)
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Комментарии (5)
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Запорізьке Торпедо (zp)
10.08.2020 в 19:01
классика Ронни-стайла
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+3
0
avatar
Инспектор ( )
10.08.2020 в 19:01
Ну а что Вы хотите. Лучший игрок современности. И внешний вид - атлет, а не леприкон
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+3
-1
Krivbass6 (Кривой Рог)
10.08.2020 в 18:35
Шикарный гол
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+4
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.08.2020 в 18:05
Сейчас у Дуриана пукан лопнет....
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+6
0
Algrab (Костопiль)
10.08.2020 в 18:19
Це точно... оленя розірве від люті...Але то таке...Гол дійсно класний!
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+3
0


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