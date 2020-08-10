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Гол Роналду в ворота Лиона признан лучшим по итогам ответных игр 1/8 финала Лиги чемпионов
Криштиану забил невероятный гол
Гол форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота "Лиона" (2:1) признан лучшим по итогам прошедших матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
35-летний португалец отметился забитым мячом с дальней дистанции.
В голосовании за лучший гол недели также можно было проголосовать за Карима Бензема ("Реал"), Роберта Левандовски ("Бавария") и Лионеля Месси ("Барселона").
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Комментарии (5)
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Запорізьке Торпедо (zp)
10.08.2020 в 19:01
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Инспектор ( )
10.08.2020 в 19:01
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Krivbass6 (Кривой Рог)
10.08.2020 в 18:35
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.08.2020 в 18:05
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Algrab (Костопiль)
10.08.2020 в 18:19
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